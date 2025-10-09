El 28 de abril de 2025 se apagó toda la red eléctrica en España, una responsabilidad de Redeia, empresa presidida por Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con Zapatero y apoyo de Sánchez en el 'asalto' a la Ejecutiva del PSOE en 2017.

Red Eléctrica pide más gas ante la inestabilidad de las renovables para evitar otro apagón

Red Eléctrica ha detectado en las dos últimas semanas «variaciones bruscas de tensión» en el sistema eléctrico español que pueden tener «impacto en la seguridad del suministro si no existen cambios» y, por ello, urge a aprobar modificaciones para reforzar el sistema. Lo que pide en realidad la empresa de Redeia, presidida por Beatriz Corredor, es más generación de electricidad a través de fuentes constantes, como los ciclos combinados de gas o las centrales nucleares, y menos de fuente inconstantes como las renovables

Red Eléctrica ha remitido un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que pide elevar a audiencia pública estas modificaciones, pues estas variaciones, «aun estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, pueden desencadenar potencialmente desconexiones de demanda y generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico».

«El operador relaciona estas variaciones con cambios bruscos de programa, en particular de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión», subraya el documento remitido a la CNMC.

Así, incide en que estos cambios «pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos», por lo que solicita la aprobación urgente, «de manera temporal y excepcional», de varios procedimientos de operación del sistema.

Esta propuesta tendría implicaciones en los procesos de programación, en las restricciones técnicas, en la regulación secundaria y en el control de tensión.

El operador contempla modificar las restricciones técnicas del sistema para reducir el desequilibrio de energía en tiempo real.

Así, busca obligar a los grupos programados a reservar toda su capacidad para ofrecerla en los mercados de balance, es decir, que las instalaciones no puedan reducir su reserva de potencia en los mercados intradiarios.

También contempla medidas de control e introduce ajustes en el proceso de validación del cumplimiento del servicio de control de tensión.

De esta manera, se incrementa al 90 % el requisito de muestras en situación de cumplimiento, además de aumentar a 60 valores el muestreo en cada periodo.

Esta modificación sería durante un periodo de treinta días naturales, prorrogables a petición del operador por periodos adicionales de como máximo quince días naturales.