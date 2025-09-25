Sacyr nombra Directora General de Personas a Marta Gil y Directora General de Sostenibilidad, Medioambiente e Innovación a Patricia Martínez

Sacyr ha nombrado a Marta Gil de la Hoz nueva directora general de Personas y a Patricia Martínez Íñigo, nueva directora general de Sostenibilidad, Medioambiente e Innovación.

Marta Gil, hasta ahora directora general de Innovación, Sostenibilidad y Estrategia, asumirá la responsabilidad de la dirección general de Personas aportando su experiencia y compromiso con el desarrollo del talento en la organización.

Patricia Martínez, que ocupaba el puesto de directora general de Personas, pasa a liderar la dirección de Sostenibilidad, Medioambiente e Innovación con el objetivo de reforzar el posicionamiento estratégico de Sacyr en estas materias.

Estos nombramientos refuerzan el compromiso de Sacyr con la gestión de personas, la sostenibilidad y la innovación, pilares fundamentales del Plan Estratégico 24-27-33. Además, refuerzan la política de la compañía de rotación y transversalidad.

Marta Gil de la Hoz forma parte de Sacyr desde 2004

Marta Gil de la Hoz es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid, PDD por IESE y programa ejecutivo de Alta Dirección de ESADE. Forma parte de Sacyr desde 2004 y ha sido directora general de Innovación, Sostenibilidad y Estrategia desde 2021. Anteriormente ocupó las posiciones de IT Business Partner de Sacyr Servicios y directora de Organización, entre otros cargos. Marta Gil, que atesora más de 24 años de experiencia, inició su carrera profesional en Accenture.

Patricia Martínez trabaja en Sacyr desde 2003

Patricia Martínez Íñigo es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y PADE por IESE. Desde 2003 forma parte de Sacyr, donde ha desempeñado distintas responsabilidades. Desde 2021 ha sido directora general de Personas. La mayor parte de su carrera la ha desempeñado en el ámbito de los RRHH en funciones corporativas y de negocio, destacando su etapa en Sacyr Servicios. Con más de 25 años de experiencia, inició su carrera profesional en el Grupo Carrefour.