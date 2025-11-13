Talgo no publica su beneficio neto, pero pierde 3,3 millones en el operativo

El fabricante de trenes Talgo consignó en los nueve primeros meses del año un resultado operativo (ebitda) negativo de 3,3 millones de euros, frente a 57,7 millones positivos en ese periodo de 2024, ha informado este jueves la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En esa información financiera al organismo de control bursátil, Talgo no informa del beneficio neto de los nueve primeros meses del año, por lo que la falta de transparencia abrirá aún más las especulaciones sobre sus cuentas.

Según la compañía, Talgo registró en los primeros nueve meses del ejercicio fiscal unos ingresos de 443,1 millones de euros, como consecuencia de un incremento en la actividad industrial de la compañía. Esos ingresos suponen una merma de casi 60 millones de euros sobre los 497,8 millones entre enero y septiembre de 2024.

Alemana y Dinamarca

Talgo afirma que los procesos de fabricación y entrega se han visto favorecidos por hitos de enorme relevancia. En el último trimestre del periodo reportado, en el contrato con la operadora alemana Deutsche Bahn (DB) -la mayor de Europa- se ha registrado la certificación y entrega de las primeras unidades Talgo 230.

Estos trenes prestarán servicio con el nombre comercial ICE L a partir de diciembre, y quedaron presentados el pasado 17 de diciembre en Berlín, por parte del cliente y del gobierno alemán, como los primeros de alta velocidad completamente accesibles en el país. Talgo y DB continúan las negociaciones para reducir el alcance del contrato de fabricación de los ICE L de 79 a 60 trenes, como se comunicó el pasado 30 de septiembre.

En ese mismo sentido, los primeros trenes Talgo 230 para la operadora danesa DSB quedaron certificados y entregados en las últimas semanas. A día de hoy, prestan servicio de forma rutinaria entre Copenhague (Dinamarca) y Hamburgo (Alemania) con el nombre comercial EuroCity.

Sin embargo, tal y como se informado a la CNMV, el EBITDA ha sido de -3,3 millones de euros como consecuencia de ajustes en la relación con LACTMA en Estados Unidos y Deutsche Bahn en Alemania.

Sin los ajustes anteriormente citados, los ingresos en el periodo quedarían e 480,6 millones de euros y el EBITDA habría ascendido a 36,6 millones de euros.

Estabilización y nuevos contratos de Talgo

La compañía mantiene las previsiones para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2025, y espera unos ingresos equivalentes a más de 600 millones de euros, excluyendo el impacto del contrato con Deutsche Bahn. Conforme a esas mismas previsiones se espera que el EBITDA se sitúe para el año fiscal en el rango de los 40-50 millones excluyendo los citados impactos, y cercanos a cero una vez tomados en cuenta.

Talgo espera además formalizar contratos adicionales antes de que termine el año, de diversos tipos y en diferentes mercados. Con esos contratos se cerraría el año con la cartera de pedidos en nuevos máximos históricos y con un récord de adjudicaciones, después de que la operadora privada Flix, la primera que aspira a competir en todo el espacio europeo adjudicase el pasado mes de mayo a Talgo el suministro y el mantenimiento de hasta 65 trenes de alta velocidad europeos de la plataforma Talgo 230 por 2.400 millones de euros, con un primer bloque de 30 unidades valorado en 1.060 millones de euros.

Reforzamiento patrimonial de la mano de la Sepi

Como parte del proceso de cambio accionarial y tras los diferentes acuerdos entre las partes, Talgo convocó ayer una Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 12 de diciembre. En ella se someterán a aprobación de los accionistas las diferentes medidas para el reforzamiento patrimonial de Talgo.

Se trata por una parte de la ampliación de capital por valor de 45 millones de euros, que dará entrada en el accionariado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 7,88% del capital. Tras la ampliación, el consorcio inversor (formado por Clerbil, S.L., Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A., Fundación Bancaria BBK y Fundación Bancaria Vital) contará por su parte con un 27,4%.

En la Junta se votará además la emisión de bonos convertibles, uno de 30 millones suscrito por SEPI, y otros 75 millones suscritos por un consorcio financiador (formado a su vez por Ekarpen Private Equity, SA, la Fundación Bancaria BBK, Clerbil, SL y la Fundación Bancaria Vital).

Fortalecimiento financiero

La próxima Junta General Extraordinaria someterá además a la aprobación de los accionistas la nueva estructura de financiación, en formato sindicado, con líneas de crédito de 770 millones de euros y una línea de avales sindicada asegurada por las entidades financieras de 500 millones de euros.

Se prevé que, una vez confirmadas en su caso por la Junta General, y sujetas a la materialización de la operación corporativa, estas medidas de reforzamiento patrimonial y de fortalecimiento financiero se formalicen antes de que acabe el año.

A 30 de septiembre y por tanto sin tener en cuenta las adjudicaciones que se espera que se materialicen en las próximas semanas, la cartera de pedidos de Talgo asciende a 4.813 millones de euros. Se prevé que ascienda a más de 7.000 millones una vez se cumplan las condiciones precedentes y se formalicen los contratos ya adjudicados.

Expansión del mercado de Talgo

La compañía persiste en su estrategia comercial altamente selectiva, centrada en proyectos con cláusulas de indexación, y perfil de caja positivo. Talgo trabaja así en oportunidades con un volumen conjunto de 16.900 millones de euros.

El momento que vive el sector, y que una Talgo reforzada podría aprovechar para mejorar su posicionamiento, es especialmente bueno. A la entrada de operadores privados en Europa con un mercado ferroviario liberalizado, y la fuerte demanda en Oriente Medio y el Norte de África, se suma la apuesta por la transición energética en el marco de la lucha contra la emergencia climática y la nueva perspectiva de la Comisión Europea para la creación de una red ferroviaria paneuropea de alta velocidad.

Se espera que todas estas tendencias aumenten la demanda de trenes de larga distancia en los mercados de referencia. Talgo, con sus plataformas de alta velocidad Talgo Avril y e Intercity Talgo 230, aspira a convertirse en un referente gracias a su tecnología exclusiva que permite reducir la huella de carbono y mejorar la interoperabilidad en las conexiones internacionales, asumiendo así la capacidad de trasvase modal desde otros modos de transporte más intensivos en carbono y menos eficientes.