Telefónica cierra este viernes el plazo de adscripición al ERE de Movistar Plus+

Telefónica cierra este viernes el plazo de adscripción de voluntarios para el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha puesto en marcha en Movistar Plus +, que afectará a 175 trabajadores, el último de los siete planteados por la multinacional que quedaba pendiente de cubrir.

El plazo concluirá a las 23.59 horas y el resultado de adhesiones se dará a conocer el sábado o el lunes, según han informado a EFE fuentes sindicales.

El ERE de Movistar Plus + es uno de los siete que ha puesto en marcha el operador para dar cumplimiento a su plan estratégico, que presentó el pasado 4 de noviembre su presidente, Marc Murtra, en el cargo desde enero de 2025 y que se saldará con más de 5.000 salidas de empleados.

La dirección de Telefónica estima que estas salidas afectarán a unos 5.500 empleados

La plataforma de televisión ha sido la última sociedad de la empresa en abrir el plazo de adscripción voluntaria del ERE y también la ultima en cerrarlo.

La dirección de la compañía estima que estas salidas afectarán a unos 5.500 empleados, según anunció la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde explicó que pensaba aplicar unas provisiones totales por los costes de estas salidas de 2.500 millones de euros antes de impuestos.

Con esta medida prevé un ahorro anual promedio de 600 millones a partir de 2028, 500 millones en Telefónica España y Movistar Plus+ y 60 millones en las unidades corporativas.

En cuanto a los otros seis ERE presentados, de momento solo están analizadas las salidas planteadas en las tres filiales principales, Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, donde la compañía ha aceptado 4.772 salidas de voluntarios y ha rechazado 352, a falta de cerrar algún fleco.

Quedan pendientes de analizar las adhesiones voluntarias presentadas en Telefónica Innovación Digital, Telefónica SA y Telefónica Global Solutions, donde se han presentado 416 personas voluntarias a los ERE, menos del mínimo fijado, que se situaba en 585 plazas.