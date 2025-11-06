Wifi gratis en todas las aerolíneas de IAG

Las compañías de International Airlines Group (IAG) -al que pertenecen Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- ofrecerán a partir de 2026 conexión wifi de alta velocidad, de Starlink, en todas las categorías.

El grupo ha informado este jueves de la implantación de la conexión en más de 500 aviones, de los 600 de que dispone, para lo que hará una inversión «importante», que no ha precisado.

La conexión wifi de alta velocidad de Starlink se comenzará a implementar en todas las aerolíneas a partir de principios de 2026, con lo que el grupo tendrá más aviones con wifi de alta velocidad que cualquier otro holding de aerolíneas europeo, explica.

Iberia ha precisado en otra nota que este nuevo sistema de conectividad a través de una gran red de satélites ofrece un servicio similar al del hogar, ininterrumpido en todo el planeta y gratuito para todas las cabinas: turista, turista prémium y business.

IAG se alía con Starlink para ofrecer su Wifi gratuito

Las velocidad del servicio permitirá descargas rápidas, ‘streaming’ fluido y trabajar en la nube, con velocidades de descarga y subida tan rápidas como las de cualquier conexión wifi doméstica.

La nueva asociación con Starlink para ofrecer wifi de alta velocidad se implementará en más de 500 aviones de las aerolíneas de IAG que cubren trayectos de corto radio en Europa, así como en todas las rutas transatlánticas y globales de largo radio del grupo.

Starlink, proveedor líder mundial de internet por satélite desarrollado por SpaceX, es una tecnología basada en la conectividad de miles de satélites en órbita baja y ofrece velocidades de descarga de entre 150 y 450 Mb por segundo y de subida de hasta 70 Mb por segundo. Una velocidad de descarga de 150 Mb por segundo permite bajar una película en alta definición de aproximadamente 4 o 5 GB en unos 5 minutos.

Para el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, mantenerse conectado en vuelo es cada vez más importante para los clientes, por lo que la introducción del wifi de alta velocidad de Starlink transformará la conectividad a bordo