CaixaBank Research: Hasta 0,9% de PIB y 3% de inflación por Irán

El conflicto en Oriente Medio puede restar entre un 0,2 % y un 0,9 % al PIB de España debido a un aumento de la inflación, una posible debilidad de la demanda externa y el endurecimiento de las condiciones financieras, según un análisis elaborado por CaixaBank Research.

El encarecimiento de la energía y otros productos provenientes de la región, junto con el aumento de los costes del transporte marítimo, es el primero de los tres factores principales que el centro de estudios de la entidad bancaria identifica como posibles transmisores del impacto económico.

También puede verse golpeada la demanda externa si el conflicto frena el crecimiento de los socios comerciales de España, mientras que eventuales subidas de tipos de interés pueden afectar asimismo a la actividad financiera.

Inflación en torno al 3 %

En el corto plazo, el principal impacto llegaría por la vía de la inflación, debido al encarecimiento del petróleo y el gas.

Según las estimaciones del informe, un aumento del 10 % del precio del crudo puede elevar la inflación en 0,2 puntos porcentuales, mientras que un incremento similar del gas añadiría alrededor de 0,05 puntos.

En conjunto, el repunte energético puede sumar hasta un punto porcentual a la inflación prevista para 2026, actualmente en el 2,4 %.

No obstante, las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para contener el coste de la energía reducen ese impacto en unas cuatro décimas, situando la inflación media en torno al 3 % si se mantienen hasta junio.

Exposición directa limitada, según CaixaBank

CaixaBank Research señala que la exposición directa de España a los países del Golfo Pérsico es limitada, ya que las exportaciones a esa región representan apenas el 0,7 % del PIB.

Sin embargo, advierte de que el riesgo más relevante procede del deterioro del entorno internacional.

Una ralentización de un punto porcentual en el crecimiento de los mercados de exportación restaría alrededor de 0,2 puntos al PIB español, mientras que una caída del 50 % de las exportaciones de bienes a la región podría suponer un impacto de unos 0,15 puntos.

Incertidumbre y tipos de interés

El aumento de la incertidumbre también puede lastrar la actividad económica al retrasar decisiones de consumo e inversión, señala el informe.

Además, el endurecimiento de la política monetaria añadiría presión adicional: un alza de 100 puntos básicos en los tipos de interés podría traducirse en una pérdida acumulada de alrededor de 0,4 puntos de PIB en dos años, con mayor impacto a partir de 2027.

Para mitigar esos efectos, el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas valorado en unos 5.000 millones de euros, equivalente al 0,3 % del PIB, centrado en rebajas fiscales sobre la energía y ayudas a sectores afectados.

Entre las iniciativas destacan la reducción del IVA de los carburantes y la electricidad al 10 %, la rebaja del impuesto especial eléctrico al 0,5 %, la subvención de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional y ayudas al sector agrícola e industrial.

Según el informe, estas medidas permiten amortiguar el impacto macroeconómico negativo del ‘shock’ energético, aunque el centro de estudios advierte de que, si se prolongan en el tiempo, sería conveniente focalizarlas en los colectivos más vulnerables para «ganar efectividad y limitar el coste fiscal».

Los escenarios de CaixaBank según la duración del conflicto

El documento plantea dos escenarios, uno más benigno, con resolución rápida del conflicto, en el que el impacto sobre el PIB sería de unas dos décimas.

En otro más adverso, con daños prolongados en infraestructuras energéticas y mayor incertidumbre, la caída podría acercarse a un punto porcentual.

El informe subraya que la amplitud de esta horquilla refleja la elevada incertidumbre asociada a la evolución del conflicto y sus efectos sobre la economía global.