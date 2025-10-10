Carlos Torres, presidente de BBVA, cree que la aceptación de la OPA rondará por el 50%

A tan solo dos días de que finalice el plazo de aceptación de la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, el presidente de la entidad vasca, Carlos Torres Vila, ha asegurado en Radio Intereconomía que “estamos convencidos de que superaremos ampliamente el 50%”.

“Sabadell está dificultando que los accionistas que tienen depositados sus títulos en su entidad puedan acudir a la oferta”, afirma el presidente del BBVA

“El grueso de las aceptaciones viene en los últimos días en procesos como este, pero estamos convencidos por la información que nos llega de los institucionales y de los minoristas. Estamos viendo un respaldo muy importante, Llevamos una cifra de aceptación de los accionistas del Sabadell que tienen depositadas sus acciones en el BBVA que está por encima del 35% a falta de los últimos tres días que es cuando viene el grueso de aceptaciones.”, asegura.

El presidente de BBVA denuncia que Sabadell está “dificultando que los accionistas que tienen depositadas en su entidad puedan acudir a la oferta”. Además señala que el mensaje de que habrá segunda OPA es “confuso y trata de confundir a los accionistas”. “No tiene sentido esperar a oportunidades que son inciertas y que no tienen ningún atractivo. Nuestra oferta es imbatible y el accionista de Sabadell tiene mucho que ganar aceptando la oferta”, apunta.

La postura de los inversores institucionales

Sobre la oposición de los inversores institucionales, Torres Vila ha explicado que por la información que les trasladan en las reuniones que han mantenido estos días, no ha encontrado “ningún inversor institucional que no tuviera claro que había que aceptar y que iban a aceptar la propuesta que les hacemos”.

Preguntado por David Martínez, el tercer accionista de Sabadell y que ya ha manifestado su intención de acudir a la OPA, destaca que es un “referente, es un inversor profesional, sabe lo que hace, es el mayor accionista individual del Sabadell. Tiene claro que esta unión que crea un banco más fuerte tiene mucho sentido estratégico Si yo fuera accionista del Sabadell me miraría en el espejo de David Martínez”.

De izquierda a derecha: Diego Martínez Perán, vicepresidente de Radio Intereconomía; Carlos Torres, presidente de BBVA, y Rubén Gil, director de Radio Intereconomía.

El presidente del BBVA ha echado cuentas sobre cuánto porcentaje de la OPA podrían conseguir. En este sentido ha explicado que “si incluimos los inversores institucionales aportarían 30 puntos de aceptación , más los 4 de David Martínez, podríamos estar en el 35%. Luego hay una serie de fondos pasivos que replican índices que tienen algo más del 20% del capital y podríamos calcular que acuden aproximadamente con la mitad de la participación que tienen. Solo con esos estaríamos en el 45%. Luego habría que sumar todo lo que venga del accionistas minorista, que en Banco Sabadell representa un 40%. Eso va a determinar cuánto estaremos por encima del 50%. Nos queda poca duda de que vamos a superar el 50% ampliamente”.

Además señala que “si no superamos el 50%, cosa improbable, depende enteramente de la voluntad del BBVA renunciar o no a la condición de llegar al 50%. No tiene sentido especular sobre una eventual segunda operación porque es incierto. No tiene ventaja porque la oferta será al mismo precio, en efectivo, pagas impuestos seguros y encima tendrías que esperar algunos meses”.

“Los tiempos no han sido los que hubiéramos deseado”

Torres reconoce que “los tiempos han sido los que hubiéramos deseado”. “En abril Oliu y yo hablamos de una posible fusión entre los dos bancos, habíamos quedado incluso para comer. Se había filtrado que estamos en conversaciones. Nosotros no hicimos esa filtración ni elegimos esos tiempos. Eso provocó que tuviéramos que trasladar la oferta a los accionistas del Sabadell. El proceso ha sido muy largo”, lamenta.

Por último ha señalado que “se está confundiendo mucho con mensajes de que hay que esperar. Estoy seguro de que la CNMV hace su trabajo y está supervisando determinadas actuaciones”

Y se ha dirigido a los accionistas del Sabadell, que “tienen por delante un incremento del 40% del beneficio por acción frente a un Sabadell en solitario . El que no acepte la oferta se queda como un accionista minoritario de un Sabadell con menor valor. Esta OPA no es hostil, porque no tiene nada de hostilidad presentar una oferta tan atractiva a los dueños del Sabadell que son sus accionistas”.