China vende a la UE 359.800 millones de euros más de los que compra

El déficit comercial de la Unión Europea (UE) con China alcanzó los 359.800 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento aproximado del 15,3 % respecto a 2024, según se desprende de los datos publicados este viernes por Eurostat.

En 2025, la UE exportó a China bienes por valor de 199.600 millones de euros e importó por 559.400 millones, indicó la oficina de estadística comunitaria.

En comparación con 2024, las exportaciones disminuyeron un 6,5 %, mientras que las importaciones aumentaron un 6,4 %.

Las exportaciones de China a la UE se han incrementado un 89% desde el año 2015

Si se toma como referencia 2015, las exportaciones crecieron un 37,1 % desde los 145.600 millones de euros y las importaciones un 89 % desde los 295.900 millones, agregó Eurostat.

La maquinaria, aparatos mecánicos y sus partes, fue el grupo más exportado por China en 2025, con un total de 45.300 millones de euros (22,7 % del total), seguido de maquinaria y material eléctrico, equipos audiovisuales y accesorios (29.000 millones; 14,5 %) y vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario (16.400 millones; 8,2 %).

A continuación se situaron los instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de precisión, médicos o quirúrgicos (15.100 millones; 7,5 %) y los productos farmacéuticos (13.600 millones; 6,8 %).

La maquinaria y material eléctrico, equipos audiovisuales y accesorios fue la categoría más importada en 2025, con 164.900 millones de euros (29,5 % del total), seguida de maquinaria, aparatos mecánicos y sus partes (106.500 millones; 19 %).

Le siguieron los productos químicos orgánicos (34.100 millones; 6,1 %), seguidos de los vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario (29.900 millones; 5,4 %) y los muebles y alumbrado, ropa de cama y colchones, y construcciones prefabricadas (21.300 millones; 3,8 %), concluyó la oficina comunitaria.