Día de Todos los Santos: el pulso económico de un sector esencial

Sara Anguera. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, los cementerios de toda España volverán a recibir a miles de personas que acuden, fieles a la tradición, a rendir homenaje a sus seres queridos. Se trata de una jornada profundamente arraigada en la cultura española, que mantiene su significado espiritual y familiar, pero que también se ha consolidado como una fecha de gran relevancia económica para sectores como el funerario y el floral.

El peso económico del mercado floral

El Día de Todos los Santos representa, según la Asociación Española de Floristas (AEFI), hasta el 20 % de la facturación anual de muchas floristerías. Las perspectivas para este año son favorables, con un gasto medio estimado entre 40 y 50 euros por cliente y un escenario de estabilidad en las ventas.

La AEFI destaca que, aunque se trata de una festividad muy tradicional, el consumidor muestra una creciente preferencia por composiciones personalizadas y flores menos convencionales. Asimismo, se observa una evolución estética hacia diseños “más naturales”, que combinan la sobriedad clásica con elementos contemporáneos.

Las flores de producción nacional, como los gladiolos, claveles, margaritas o gerberas, han tenido una excelente campaña, tanto en calidad como en disponibilidad. No obstante, el 70 % de las flores que se comercializan sigue siendo importado, pese a la creciente apuesta del sector por la proximidad y el consumo responsable.

La compañía Interflora confirma el aumento sostenido de los pedidos a través de canales digitales, una tendencia que se consolidó tras la pandemia. Las flores más demandadas son rosas, lirios, claveles y crisantemos, y los encargos suelen realizarse con dos o tres días de antelación, aunque las ventas de última hora siguen siendo significativas.

En el ámbito productivo, la DANA que afectó en 2023 a la Comunidad Valenciana tuvo repercusiones en algunos viveros, si bien el sector ha mostrado una rápida recuperación. Andalucía continúa siendo la principal región productora de flor cortada, con municipios como Lebrija (Sevilla) a la cabeza.

“Hay pocas flores este año, se ha sembrado menos por temor a las pérdidas”, explica Adelino Pérez, responsable de Agriflor, quien lamenta además la proliferación de flores artificiales: “Da lástima ver los cementerios llenos de plástico”.

Radiografía del sector funerario español

Con motivo del Día de Todos los Santos, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF) ha presentado su informe anual “Radiografía del sector funerario”, que recoge los principales indicadores económicos y estadísticos del año 2024.

Según el documento, en España se registraron 433.547 defunciones en 2024, un 0,59 % menos que el año anterior. “Las cifras se sitúan claramente por debajo de las observadas durante la pandemia, con enero y diciembre como los meses de mayor volumen de fallecimientos”, ha señalado Alejandro Quinzán, secretario general de PANASEF.

El sector funerario nacional facturó 1.716 millones de euros en 2024, el equivalente al 0,12 % del PIB, y emplea a 13.131 trabajadores, 232 más que en el ejercicio anterior. Esto supone una media de 11 empleados por cada servicio funerario prestado.

La incineración supera por primera vez a la inhumación

El informe de PANASEF confirma un cambio estructural en las prácticas funerarias: la incineración ha superado por primera vez a la inhumación. En 2024, el 50,11 % de los fallecidos fueron incinerados, un incremento del 2,33 % respecto a 2023.

“La sociedad española opta cada vez más por la cremación, especialmente en las grandes urbes”, afirma Quinzán. En 2017, el porcentaje era del 38,43 %, lo que evidencia un crecimiento sostenido de más de once puntos en ocho años.

Diversidad cultural y adaptación del sector

El estudio también pone de relieve la creciente diversidad cultural en España, donde residen 1.278.374 ciudadanos procedentes de países africanos, muchos de ellos con ritos funerarios específicos.

“Las empresas del sector están adaptándose a estas nuevas realidades. Nuestro personal se forma en el conocimiento de ceremonias y tratamientos del fallecido conforme a distintas religiones y costumbres. La sociedad española es diversa, y debemos ofrecer un servicio acorde a esa pluralidad”, ha explicado Quinzán.

Reivindicación fiscal: reducción del IVA funerario

Una de las principales demandas históricas del sector funerario sigue siendo la reducción del IVA del 21 % al 10 %. En junio de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa del grupo Junts per Catalunya en este sentido.

“Hemos recibido con interés esta propuesta”, ha declarado Quinzán. “No es justo que las familias españolas paguen un 21 % por un servicio esencial e inevitable. Solicitamos que se reconozca el carácter básico de nuestra actividad”.

Profesionalización del sector: nuevo título de Formación Profesional

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes anunció el pasado mes de junio la creación del Grado Medio de Formación Profesional en “Técnico en Servicios Funerarios”, una titulación oficial que refuerza la profesionalización del sector.

Con una duración de 2.000 horas, el programa incluye formación en tanatoestética, protocolo funerario y mantenimiento de hornos crematorios.

Según Josep Ventura, presidente de la Comisión de Profesionalización de PANASEF, “este título supone un paso fundamental en la dignificación de la profesión funeraria y en la mejora de los servicios que se ofrecen a las familias”.

Todos los Santos frente a Halloween: la memoria prevalece

El Observatorio de los Servicios Funerarios (OSF), en colaboración con Sigma Dos, ha publicado un estudio que confirma la vigencia del Día de Todos los Santos frente a celebraciones importadas como Halloween.

Más de la mitad de los españoles (51,2%) se sienten más identificados con el 1 de noviembre, frente al 10,3 % que se inclina por la festividad anglosajona. Aunque el 83,4 % considera que Todos los Santos ha perdido parte de su sentido religioso, casi la mitad mantiene la costumbre de acudir al cementerio o llevar flores.

“La memoria sigue siendo un punto de unión entre generaciones”, señala María Dolores Asensi, presidenta del OSF. “Incluso en una sociedad más laica, el recuerdo de los difuntos continúa siendo una necesidad colectiva que trasciende credos y edades”.

La encuesta revela que las prácticas más comunes en torno a esta fecha son visitar el cementerio (46,8 %), compartir dulces tradicionales como buñuelos o huesos de santo (32,7 %), encender velas (22,1 %) y asistir a celebraciones religiosas (13,8 %).

Un servicio esencial para la sociedad

El II Estudio OSF–Sigma Dos subraya el reconocimiento ciudadano hacia el papel social de los servicios funerarios: el 93,1 % de los españoles los considera un servicio esencial, y el 80,3 % destaca el trato y acompañamiento del personal como el aspecto más valorado.

Asimismo, el 87,8 % de los encuestados se muestra favorable a destinar recursos públicos para la conservación de cementerios, y el 88,9 % reclama ceremonias más humanas y personalizadas. Nueve de cada diez ciudadanos apoyan, además, la reducción del IVA funerario.

El valor cultural de los cementerios

Los cementerios españoles, además de su valor espiritual, constituyen un patrimonio histórico y artístico de primer orden. Espacios como Montjuïc (Barcelona), Ciriego (Santander), Polloe (San Sebastián), el Cementerio Inglés (Málaga) o San Miguel (Granada) son ejemplos de esta fusión entre arte y memoria.

Estos enclaves, integrados en la Ruta Europea de Cementerios, combinan arquitectura, escultura y paisaje, y se consolidan como lugares de reflexión donde la historia y la belleza se entrelazan en un mismo silencio.

Memoria y permanencia

El Día de Todos los Santos continúa siendo una jornada que une tradición, cultura y respeto. En un contexto de cambio social, la conmemoración mantiene su vigencia como expresión colectiva de la memoria.

Las flores, los rituales y las visitas a los cementerios siguen siendo gestos que, más allá de su simbolismo, refuerzan la cohesión social y el valor del recuerdo. En una época de transformación tecnológica y cultural, España sigue encontrando en el 1 de noviembre un espacio común de identidad, memoria y humanidad.