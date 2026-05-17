La batalla por el viajero de 2026 comienza: las primeras ofertas de verano

Sara Anguera. El sector turístico español y europeo ha iniciado formalmente la campaña de contratación para el periodo estival de 2026. En un entorno marcado por una previsión de crecimiento del gasto turístico del 3,7% interanual, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), los principales turoperadores y agencias digitales han activado sus primeras ofertas reales de «venta anticipada».

Esta estrategia busca asegurar el flujo de caja y la ocupación en un año donde el gasto promedio por viajero en España se proyecta por encima de los 1.140 euros, superando la media global.

Análisis de las ofertas de venta anticipada

La competitividad este año se centra en el segmento de paquetes combinados (Vuelo + Hotel) y en destinos de media distancia. A continuación, se detallan las ofertas actuales más representativas disponibles en el mercado para el verano de 2026:

Destinos nacionales y de cercanía

El mercado doméstico mantiene su fortaleza con precios competitivos para quienes reserven con más de un año de antelación:

Menorca (Islas Baleares): Paquetes que incluyen ferry y estancia de 5 días junto a la playa desde 165 euros por persona, disponibles para estancias entre mayo y septiembre de 2026.

Lanzarote (Islas Canarias): Ofertas de 5 días con vuelos incluidos por 345 euros, bajo el modelo de reserva flexible.

Andalucía (Torremolinos): Estancias de 5 noches con vuelos incluidos desde Madrid a partir de 540 euros, para finales de la temporada estival (septiembre 2026).

Ofertas del segmento de larga distancia y lujo

Para el viajero que busca destinos internacionales, los descuentos por reserva temprana alcanzan hasta el 50% en tarifas seleccionadas:

Riviera Maya (México): Paquetes de 9 días con vuelos, traslados y régimen de Todo Incluido desde 975 euros por persona.

Isla Mauricio (Índico): Ofertas para el periodo de junio a septiembre de 2026 con precios base de 1.309 euros.

Sudeste Asiático: Circuitos combinados (Vietnam, Camboya y Tailandia) con vuelos incluidos presentan reducciones de hasta el 50% sobre la tarifa de catálogo, situándose en entornos de 1.800 euros – 2.100 euros dependiendo de la categoría hotelera

La precocidad de estas ofertas para 2026 responde a la necesidad de las aerolíneas de optimizar sus slots y a la de los hoteles de garantizar ocupación frente a la creciente inflación de costes operativos. Para el consumidor, el ahorro medio por reservar en mayo de 2026 para el verano siguiente oscila entre el 30% y el 45% en comparación con las reservas de último minuto.

La planificación con 12-14 meses de antelación se está consolidando no como una excepción, sino como el estándar para el viajero que busca mantener su poder adquisitivo frente al encarecimiento del sector servicios.