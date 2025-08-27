¿Por qué en España hay tantas vacantes de empleo sin cubrir?

En España existe un fenómeno que preocupa a empresas e instituciones: la dificultad para cubrir determinadas vacantes. Según el informe del SEPE, “Tendencias del mercado de trabajo en España 2025”, este desajuste entre la oferta y la demanda de empleo se ha convertido en uno de los principales retos del mercado laboral. Los expertos de Bankinter analizan el mercado laboral español y llegan a las siguientes conclusiones.

Motivos por los que hay vacantes sin cubrir

1. Falta de perfiles con la formación adecuada

Uno de los motivos más señalados es el desajuste formativo. Muchos demandantes de empleo no cuentan con las competencias técnicas que requieren los sectores con mayor crecimiento, como las TIC, energías renovables o industria avanzada. La demanda de especialistas supera a la oferta de trabajadores cualificados.

Escasez de ingenieros, programadores y expertos en datos.

Baja oferta de técnicos de FP especializados.

Necesidad de competencias digitales transversales.

2. Condiciones laborales poco atractivas

En sectores como la hostelería, el comercio o la construcción, las vacantes abundan, pero muchos puestos ofrecen jornadas largas, alta temporalidad o salarios bajos, lo que dificulta atraer y retener talento.

Turnos partidos y horarios intensivos.

Bajos salarios en relación con el esfuerzo requerido.

Alta rotación y estacionalidad.

3. Movilidad geográfica limitada

Muchas vacantes se concentran en zonas concretas, mientras que la población desempleada reside en lugares diferentes. La falta de vivienda asequible en ciudades con alta demanda laboral también frena la movilidad.

Dificultades para acceder a vivienda en zonas turísticas y grandes ciudades.

Poca movilidad interprovincial.

Concentración de empleo en polos económicos como Madrid, Barcelona o Levante.

4. Relevo generacional insuficiente

Profesiones tradicionales como carpinteros, pintores o peones sufren una falta de mano de obra joven. La jubilación de trabajadores experimentados no está siendo compensada por la incorporación de nuevas generaciones.

Falta de interés de los jóvenes por oficios manuales.

Escasez de programas de formación dual atractivos.

Incremento del empleo de reposición ligado a jubilaciones.

5. Impacto de la digitalización y la IA

La automatización y la inteligencia artificial están transformando los perfiles laborales. Algunas tareas desaparecen, mientras que surgen nuevas ocupaciones para las que no hay suficiente personal cualificado.

Desaparición de empleos rutinarios (cajeros, agentes de viaje, operadores telefónicos).

Nuevos perfiles en IA, ciberseguridad y datos que requieren alta especialización.

Incremento de vacantes difíciles de cubrir en tecnología.

6. Factores sociales y demográficos

El envejecimiento de la población y la falta de recambio generacional limitan el número de trabajadores disponibles. Además, algunos sectores dependen en gran medida de mano de obra extranjera, lo que los hace sensibles a cambios migratorios y normativos.

Alta demanda de cuidadores y auxiliares en sanidad.

Dependencia de trabajadores migrantes en agricultura y hostelería.

Tasa de paro juvenil alta, pero con desajuste en competencias.

Sectores y ocupaciones con más vacantes sin cubrir

El SEPE identifica los siguientes sectores y ocupaciones como los que presentan mayores desajustes entre oferta y demanda de empleo en 2025:

Hostelería : camareros de bar y restaurante, cocineros, personal de limpieza y recepción.

: camareros de bar y restaurante, cocineros, personal de limpieza y recepción. Construcción : carpinteros, trabajadores de acabados de construcción e instalaciones, pintores, trabajadores de obras estructurales, peones de la construcción y peones de la minería.

: carpinteros, trabajadores de acabados de construcción e instalaciones, pintores, trabajadores de obras estructurales, peones de la construcción y peones de la minería. Transporte y logística : conductores de camión, repartidores, operadores de almacén y personal logístico.

: conductores de camión, repartidores, operadores de almacén y personal logístico. Comercio : vendedores en tiendas y almacenes, cajeros, dependientes y agentes comerciales.

: vendedores en tiendas y almacenes, cajeros, dependientes y agentes comerciales. Sanidad y cuidados : médicos, enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares de geriatría y cuidadores.

: médicos, enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares de geriatría y cuidadores. Industria manufacturera : técnicos de mantenimiento, operadores de maquinaria, trabajadores de la industria alimentaria.

: técnicos de mantenimiento, operadores de maquinaria, trabajadores de la industria alimentaria. Actividades administrativas y de apoyo : administrativos de oficina, recepcionistas, teleoperadores y personal auxiliar.

: administrativos de oficina, recepcionistas, teleoperadores y personal auxiliar. Tecnologías de la información (TIC): desarrolladores de software, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad y administradores de sistemas.

¿Qué profesiones tienen más vacantes sin cubrir?

Según el SEPE, destacan cuidadores, sanitarios, camareros, carpinteros, peones de la construcción, conductores de camión, vendedores y especialistas TIC, donde la demanda supera a la oferta.

El problema de las vacantes sin cubrir en España no responde a una sola causa, sino a una combinación de falta de formación, condiciones laborales poco atractivas, barreras de movilidad y transformaciones tecnológicas. Superarlo requerirá una mejor alineación entre educación y mercado laboral, incentivos a sectores con menor atractivo y una apuesta firme por la recualificación de los trabajadores.

Preguntas frecuentes sobre vacantes sin cubrir en España

¿Por qué no se cubren los empleos en hostelería?

La hostelería sufre falta de personal por jornadas largas, salarios bajos y alta rotación, pese a ser uno de los sectores con más oferta.

¿Cómo afecta la falta de formación a las vacantes?

Muchos desempleados no cuentan con las competencias digitales o técnicas que exigen sectores en crecimiento como TIC, energías verdes o industria.

¿Qué papel juega la movilidad geográfica?

El alto precio de la vivienda en zonas turísticas y grandes ciudades frena la movilidad laboral, dificultando cubrir puestos en sectores clave.

¿Se está agravando el problema por el relevo generacional?

Sí, muchos oficios tradicionales pierden mano de obra joven. Jubilaciones sin recambio afectan a la construcción, automoción y oficios técnicos.