Sumar propone decretar la intervención del mercado de la vivienda

Sumar propone al PSOE un real decreto ley para intervenir el mercado de la vivienda que incluye la congelación de los contratos de alquiler, una mayor regulación de alquileres de temporada, habitaciones y turísticos con un nuevo régimen sancionador, así como reformas fiscales y legales para frenar la compra especulativa de vivienda.

Sumar defiende que todas las medidas incluidas son de aplicación inmediata y fortalecen el marco normativo.

«Las políticas de vivienda en este país son fallidas», ha señalado la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que señala que hay que tener valentía política para decirle a los fondos de inversión que no mandan ellos.

Congelación y moratoria de los contratos de alquiler de vivienda

Sumar busca posponer el vencimiento de todos los contratos de alquiler y que, con carácter general se les aplique tres años adicionales, incluidos los vigentes, y que en las zonas tensionadas la prórroga se amplíe dos años, de modo que se llegue hasta un mínimo de diez, ha indicado este lunes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Se pretende que esta regulación de rentas se aplique con carácter inmediato y transitorio hasta que se declaren zonas tensionadas y en las comunidades autónomas no se hayan declarado los nuevos contratos o renovaciones se fijarán al mismo precio que el contrato anterior.

Cambios en el impuesto a las grandes fortunas y fin de la bonificación el 40 % en el de sociedades

El texto también modifica el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas para que los propietarios de cuatro o más viviendas tengan que contribuir por su patrimonio inmobiliario con un tipo del 5 % anual.

Además se elimina la bonificación del 40 % de las rentas de alquiler en el impuesto de sociedades, a menos que se trate de un alquiler asequible según el índice de rentas. La nueva compra destinada a alquiler sólo podrá realizarse a alquileres asequibles según índice de referencia.

Sumar señala que en España seis de cada diez viviendas se compraron pagando al contado de enero a octubre del pasado año: más de 800.000 viviendas, de las cuales solo se hipotecaron el 39 %.

Los alquileres de 30 días de vivienda se considerarán turísticos

Los alquileres con una duración igual o menor a 30 días pasarán a considerarse turísticos lo que, defienden, evitará el fraude de ley de plataformas turísticas.

Respecto a su uso turístico pasarán a tributar al 21 % del IVA y se elevará a rango de ley la obligación de registro para eL alquiler de corta duración y la aplicación del régimen sancionador.

Sumar subraya que se ha producido un aumento de en torno a 50.000 unidades de viviendas turísticas entre 2023 y 2024.

Adicionalmente, se extienden los derechos de arrendatarios habituales al alquiler de habitaciones, incluyendo el control de rentas.

Aumento de estas partidas en los Presupuestos

Sumar ve imprescindible reforzar la inversión pública para ampliar la oferta e incrementar la vivienda asequible, promover el alquiler social y aumentar el parque público y para ello presentará un aumento de estas partidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

En un comunicado, Sumar señala que es una obligación del Gobierno responder a esta emergencia con todos los instrumentos a su alcance.

Bustinduy asegura que la vivienda está funcionando como una «colosal aspiradora» de renta y de riqueza en un mercado que está «secuestrado por lógicas extractivas y especulativas.»

«La culpa del problema de la vivienda es de un conglomerado de fondos buitres de grandes tenedores y de empresas sin escrúpulos que han constituido una clase rentista y extractiva que vive a costa de extraer hasta la mitad de los ingresos de las familias españolas simplemente por el hecho de tener un techo bajo el que vivir», ha agregado el ministro.

Sumar defiende que no han hecho el plan para chocar, sino para abrir un camino con medidas de aplicación inmediata.