Fundación Randstad apuesta por el arte como motor de la inclusión en la 8ª edición de Arte Inclusivo

Fundación Randstad, en línea con su compromiso con la inclusión laboral de las personas con discapacidad ha inaugurado la 8ª edición de la exposición Arte Inclusivo en su Hub de Innovación Social, en Madrid.

Esta iniciativa, organizada en colaboración con Fundación AMÁS, Fundación AON y Loewe perfumes, fomenta la promoción del arte, la cultura y da visibilidad al talento de los artistas con discapacidad intelectual.

El acto de inauguración ha contado con Ana Requena, presidenta de Fundación Randstad; Juan Pedro Abeniacar, CEO de Loewe Perfumes e Ismael Carrillo, director general de Fundación Amás. Además de la galerista y comisaria de la exposición, Blanca Soto.

Durante el evento, Ana Requena se ha dirigido a los artistas: “Cada una de estas obras es el reflejo de una mirada distinta, con una experiencia vital que nos enriquece y en la que se representa todo vuestro talento. A todos vosotros, mi más profundo agradecimiento y admiración”.

Entre las voces protagonistas de la jornada, el artista Luis Bolaños ha expresado: “Comencé a pintar hace 10 años. Me relaja mucho. He experimentado con diferentes texturas y con el color. Mis cuadros son cada vez más grandes, pero en todas mantengo mi sello, el círculo, que no falta en ninguna de mis obras”. Por su parte, el pintor Rubén Cantero ha añadido: “Estoy muy orgulloso de que mi cuadro sea la imagen de esta edición de Arte Inclusivo. Dibujé helados porque lo que más me gusta en la vida es la comida y porque me gusta utilizar muchos colores al pintar”.

El arte rompe barreras

Asimismo, Juan Pedro Abeniacar, le ha expresado a los artistas: “Las obras me han parecido fantásticas cada año me veo sorprendido por la calidad. Para nosotros el arte es también una manera de romper barreras. Cada uno tiene una forma de expresión diferente, vosotros tenéis una manera artística pictórica y esta es una manera muy importante de inclusión”.

Por su parte, Ismael Carrillo ha tomado la palabra para destacar “Celebramos que esta iniciativa siga creciendo y agradecemos a Blanca Soto, Fundación AON, Loewe perfumes y Fundación Randstad su compromiso con el talento artístico de las personas con discapacidad intelectual. Desde Fundación AMÁS seguimos defendiendo el derecho de estas personas a participar en la vida cultural a través de su expresión artística, promoviendo que los espacios culturales se abran a la diversidad. Este proyecto demuestra que, cuando hay actitud, las barreras se derriban y la democracia cultural puede ser una realidad compartida”.

Durante todo el mes de octubre, las obras estarán expuestas y a la venta en el Hub de Fundación Randstad, ofreciendo al público una oportunidad única para conocer el trabajo de una veintena de artistas con discapacidad intelectual que, a través del arte, encuentran su lugar en el mundo cultural.

El próximo 3 de diciembre, llegará esta iniciativa “Arte Inclusivo” a Sevilla con el que expandimos las fronteras y el impacto cultural de esta iniciativa. Esta nueva edición permitirá visibilizar el talento artístico de las personas con discapacidad de Andalucía, sensibilizando a la sociedad local sobre el valor de la diversidad. Con esta nueva edición en Sevilla, fortalecemos nuestro compromiso con la inclusión a nivel nacional, demostrando que el arte y el talento no tienen límites, tampoco geográficos.