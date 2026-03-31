Gesinter refuerza su equipo con la incorporación del Ferran Carreras como analista

Gesinter SGIIC, S.A., gestora boutique independiente con sede en Barcelona, ha anunciado la incorporación de Ferran Carreras Lavila como analista, reforzando su equipo de gestión en un momento de crecimiento y consolidación del proyecto. Este movimiento estratégico responde a la voluntad de la firma de seguir ampliando sus capacidades internas y fortalecer un modelo de gestión basado en el rigor analítico, la total independencia y la alineación con el cliente a largo plazo.

Antes de su llegada a Gesinter, Carreras desarrolló su carrera en Caixa d´Enginyers. Allí ejerció como asesor financiero y gestor de carteras ejecutando estrategias de SAA (Strategic Asset Allocation). En esta etapa participó en el análisis de propuestas de inversión, así como en la evaluación de métricas de rentabilidad y riesgo. Su trayectoria aporta un enfoque propio en el análisis de inversiones, especializándose en el análisis fundamental y la modelización financiera avanzada

Su metodología combina el análisis de variables macroeconómicas con el desarrollo de herramientas de screening cuantitativo, orientadas a identificar ineficiencias del mercado y compañías con ventajas competitivas sostenibles a nivel global. Este perfil técnico encaja con las funciones propias del comité de inversión.

Gesinter continúa construyendo un equipo altamente especializado

“La incorporación de Ferran responde a nuestra voluntad de seguir reforzando el equipo de inversión en una etapa de crecimiento del proyecto. Seguimos buscando perfiles con rigor analítico, criterio propio y capacidad de generar ideas de inversión con fundamento, y Ferran encaja plenamente en esa línea”, señala Kai Torrella Fajas, Consejero Delegado de Gesinter SGIIC.

En el plano académico, Carreras cuenta con un Máster en Finanzas por la Barcelona Finance School (IEF), donde se situó entre los mejores expedientes de su promoción. Actualmente es candidato al CFA Level III y dispone de las acreditaciones CEFA, EFPA EFA y EFPA ESG.

Con esta incorporación, Gesinter continúa construyendo un equipo altamente especializado que combina experiencia y talento emergente. De este modo, la gestora profundiza en su capacidad para identificar oportunidades en entornos complejos, manteniendo firme su filosofía de inversión por convicción