La Fundación Gransolar apuesta por la investigación médica, la educación y la cultura

Grupo Gransolar se enorgullece de presentar oficialmente la Fundación Gransolar, una entidad dedicada a fomentar la innovación tecnológica y la Sostenibilidad como herramienta para construir una sociedad más justa. Con un fuerte bagaje basado en la actividad relacionada con los principios ESG que se viene desarrollando en el Grupo, la Fundación nace con la misión de impulsar proyectos transformadores en los campos de la ciencia, la educación, la cultura y el desarrollo sostenible, trabajando en colaboración con diversos talentos y organizaciones a nivel global.

Primeras iniciativas en marcha

Entre las primeras iniciativas puestas en marcha por la Fundación Gransolar están la beca concedida al ingeniero biomédico Miguel Grande para investigaciones pioneras en la creación de órganos humanos con tecnología 3D en el Imperial College London. Asimismo, ha impulsado la concesión de becas para facilitar el acceso de las mujeres a las carreras STEM, con las estudiantes indias Swarna Devarapu y Syamala Devarapu como primeras beneficiarias. En el ámbito cultural, la Fundación ha otorgado una beca a la violista española Cecilia Novella, estudiante de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, subrayando así su compromiso con el poder de la música para generar cohesión social.

“La Fundación Gransolar nace con la convicción de que la tecnología y la sostenibilidad deben ser herramientas clave para abordar los desafíos globales y mejorar la calidad de vida de las personas. Queremos ser un puente entre la innovación y el bienestar colectivo”, explica Dolores Ortega, Directora de la Fundación.

Con una visión alineada con el Pacto Mundial de la ONU y el Green Deal Europeo, la Fundación Gransolar trabaja para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde su enfoque en la equidad de género hasta su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la Fundación busca preparar a las nuevas generaciones para liderar un futuro más responsable y solidario.