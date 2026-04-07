Cellnex sube en bolsa tras elevar BlackRock recientemente su participación al 5%

La compañía de torres de comunicación Cellnex ha subido el 1,29 % este martes en bolsa, después de conocerse que recientemente BlackRock elevó su participación en el capital social de la empresa del 4,938 al 5,002 %.

Al cierre bursátil, la acción de Cellnex ha ganado 0,37 euros, ese 1,29 % (la mayor alza entre las empresas del índice bursátil IBEX 35), hasta 29,12 euros. Durante la mañana llegó a subir más del 5 %.

En lo que va de año, la compañía se revaloriza en bolsa el 7,63 %.

Recientemente, BlackRock aumentó su participación en Cellnex desde el 4,938 % hasta el 5%, lo que, a pesar de no suponer una gran ampliación de la posición, es valorado por los inversores.

XTB destaca en un informe sobre Cellnex que los tipos de interés de la deuda pública siguen al alza

Sin embargo, según los analistas de XTB, la realidad es que hoy, pese a la notoria subida que experimentan las acciones de Cellnex, aprecian más noticias negativas que positivas.

XTB destaca en un informe sobre Cellnex que los tipos de interés de la deuda pública siguen al alza, lo que suele empujar a las acciones de la empresa a la baja por su elevado endeudamiento.

Para XTB normalmente el mercado valora como positiva un ratio deuda neta/Ebitda de menos de 3,5 veces, que en Cellnex es superior a las 6 veces y, por ello, cree que a una empresa tan endeudada le afecta la evolución de los tipos de interés porque tiene un impacto directo en los beneficios de la compañía.

A la deuda de Cellnex se une la disputa en Italia en el sector de telecomunicaciones, ya que Telecom Italia y Fastweb quieren rescindir antes de tiempo sus contratos con la también italiana Inwit, cuando estos acuerdos a largo plazo, hasta 2038, eran precisamente lo que daba estabilidad y visibilidad de ingresos al sector, según XTB.

El bróker online considera que romper completamente la relación con Inwit podría convertirse muy complicado, ya que construir todas las torres necesarias llevaría mucho tiempo, por lo que se podrían negociar unas nuevas condiciones que sean peor para las empresas de torres de telecomunicaciones, de modo que Cellnex es una de las que podría verse perjudicada por estas nuevas condiciones al tener buena parte de su negocio en Europa.

Ello, según XTB, pondría mayor presión a los márgenes de la empresa.