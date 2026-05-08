El IBEX 35 se tambalea, como el alto el fuego en el estrecho de Ormuz

El IBEX 35 cierra la semana con una caída del 0,95 % este viernes y por debajo de los 18.000 puntos, pendiente de los resultados empresariales y mientras se tambalea el alto al fuego en Oriente Medio después de que Estados Unidos e Irán hayan intercambiado esta noche diferentes ataques.

Al cierre de la sesión, el índice de referencia del mercado de valores español, el IBEX 35, ha perdido 171,4 puntos, ese 0,95 %, y ha cerrado la primera semana de mayo en los 17.889,4 puntos. Pese a esta caída, el selectivo se revaloriza un 3,36 % en lo que va de año.

Las caídas, que ya lastraban al IBEX 35 desde la apertura (- 0,73 %), se intensificaron tras la primera media hora de negociación, cuando el selectivo bajó de los 17.900 puntos. A partir de ese momento, el parqué madrileño aminoró las pérdidas para estabilizarse en el entorno de los 18.000 puntos; sin embargo, en el tramo final de la jornada, el índice volvió a agravar esos descensos para cerrar finalmente con una caída que llegó a ser superior al 1 %.

En el resto de los mercados del Viejo Continente más de lo mismo: Fráncfort ha caído un 1,32 %; París, un 1,09 %; Londres, un 0,43 %; y Milán ha cerrado plano (0 %), mientras el euro se recuperaba frente al dólar y subía un 0,38 %, con la moneda única cambiándose a 1,177 dólares.

La noticia económica de la jornada ha sido que la tasa de desempleo en EE.UU. se mantuvo estable en el 4,3 %, en abril, cuando se crearon 115.000 puestos de trabajo, muy por encima de los pronósticos de los expertos que estimaban una creación de unos 65.000 empleos.

Wall Street

Esta mejora en el mercado laboral ha llevado a Wall Street a abrir en positivo con subidas que se mantienen hasta el cierre de Europa: el Nasdaq escalaba un 1,31 %; el S&P 500, lo hacía en el 0,69 %; y el Dow Jones cotizaba plano (0 %).

Según reportan medios iraníes, el ejercito del país lanzaron misiles contra buques estadounidenses, a la par que EE.UU. atacó a instalaciones militares iraníes, afirmando que actuó en autodefensa tras ataques contra sus destructores.

Esta mañana la Armada de la República Islámica de Irán capturó en el mar de Omán un petrolero que transportaba petróleo iraní por «obstaculizar las exportaciones de petróleo y los intereses de la nación iraní».

Además, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que cada vez que se acerca una solución diplomática a la guerra Estados Unidos lleva a cabo «una aventura militar temeraria».

Subida del petróleo

Pese a los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, el precio del brent sube al cierre las plazas bursátiles europeas el 1,97 % hasta los 102,03 dólares.

De la misma manera, el petróleo intermedio de Texas sube un 0,78 % y el barril se negocia a un precio de 95,55 dólares.

Por el contrario, la bajada del 3,52 % hace que el megavatio hora del gas natural se situé en los 43,85 euros.

Amadeus y Aena, estrella y estrellados del IBEX 35

Amadeus ha liderado las subidas con una subida del 1,85 %, impulsada por sus resultados del primer trimestre. A la compañía turística le ha acompañado Acciona Energías Renovables (1,58%), Repsol (1,19%) y Acciona (0,55%).

En el lado opuesto de la tabla Aena (-2,64 %) IAG (-2,62 %) e Inditex (-2,58 %) han bajado tras las subidas de ayer.

Telefónica ha subido un 0,18 %, pero BBVA (-0,26 %), Iberdrola (-0,87 %) y Santander (-1,08 %) han cerrado a la baja.

En el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono soberano español ha bajado 0,8 décimas hasta el 3,418 %.

Los metales preciosos mantienen el optimismo de las pasadas jornadas: el oro sube hasta los 4.706,5 dólares (0,44 %) y la plata, hasta los 80,05 dólares (2,03 %).

El bitcóin, que ha estado por encima de los 80.000 dólares, se negociaba a esa hora en los 79.684,12 dólares (-0,23 %).