IAG cae en picado en el IBEX 35 pese a ganar el 15,5% más y anunciar dividendo

International Airlines Group (IAG) -al que pertenecen Iberia, British Airways, Vueling, Aer LIngus y Level- ha perdido este viernes en bolsa el 11,49 % tras presentar un beneficio en los nueve primeros meses del año de 2.703 millones de euros, el 15,5 % más, aunque ese importante crecimiento está considerado por algunos inversores como «inferior a lo esperado». Esa caída también se sucede tras el anuncio de un pago de dividendo a cuenta el próximo 1 de diciembre de 0,048 euros.

Cada título de IAG, al que pertenecen las aerolíneas Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, ha perdido 0,541 euros, ese 11,49 % (mayor caída de las empresas del índice IBEX 35 y segunda de toda la bolsa española), hasta 4,166 euros. En el año sube el 29,71 %

IAG ha presentado este viernes sus resultados del tercer trimestre del año, en los que ganó un 15,5 % más respecto al mismo periodo del año anterior por la evolución positiva de los ingresos y el ajuste de costes.

Luis Gallego, CEO de IAG: «Los ingresos por pasajero se mantienen por encima del año pasado»

Luis Gallego, CEO de IAG, destacó este viernes que los ingresos por pasajeros se mantienen por encima del año pasado y hay una tendencia de mejora en las rutas del Atlántico Norte.

El directivo resaltó en teleconferencia que el rendimiento del grupo es diferente en las distintas regiones, «pero vemos tendencias de mejora en el Atlántico Norte y actualmente los ingresos se mantienen por encima del año pasado, con octubre y noviembre muy sólidos».

No obstante, indicó que el mercado en general está un poco más débil, aunque «la situación es positiva» para IAG, grupo al que también también pertenecen Vueling, Aer Lingus y Level.

«Incluso vemos, por ejemplo, una recuperación en el tráfico de negocios en el Atlántico Norte, tanto desde el Reino Unido como desde el Atlántico Norte. Así que, por ahora, la situación es positiva», insistió.

Estados Unidos

Sobre el impacto del cierre de las operaciones en Estados Unidos, Gallego subrayó que las aerolíneas del grupo continúan con su programa previsto y que el tráfico ‘premium’ se «mantiene muy sólido».

Asimismo, se mostró a favor de la expansión de los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick, aunque dejó claro que debe hacerse a un precio que sea accesible para los clientes.

«Acogemos con satisfacción -dijo- cualquier capacidad adicional. Como principio, sí apoyamos la expansión, pero no a cualquier precio».

Asimismo, Gallego resaltó que ayer IAG anunció una alianza con Starlink, lo que pone de manifiesto que «estamos invirtiendo para continuar nuestra transformación y ofrecer una experiencia aún mejor» a los pasajeros.

Las compañías de IAG ofrecerán a partir de 2026 conexión wifi de alta velocidad, de Starlink, en todas las categorías.

Los resultados de IAG no convencen al mercado

Sin embargo, los resultados no han convencido al mercado al estar ligeramente por debajo de lo esperado, según ha señalado la analista de Bankinter Pilar Aranda, que apuesta por la «compra» del valor y sitúa el precio objetivo de la acción en 5,3 euros frente a los 4,338 que cotiza a esta hora.

En este mismo sentido, desde XTB se ha apuntado que las cifras presentadas por IAG no han sido malas, pero se han quedado algo por debajo de las expectativas del consenso, por lo que el mercado está reaccionado de manera «agresiva».

Para XTB el fuerte descenso de IAG se debe a que el mercado era demasiado optimista con el crecimiento del sector en general.