La Bolsa española abre este viernes festivo en horario normal

Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y el mercado de renta fija nacional abrirán mañana, 15 de agosto, pese a ser festivo por la Asunción de la Virgen, según el calendario del mercado bursátil fijado por Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Para las sesiones de la renta variable de 2025, el mercado español cuenta este año con seis festivos, los mismos que en 2024.

La Bolsa española ya cerró el 1 de enero (Año Nuevo), el 18 de abril (Viernes Santo), el 21 de abril (Lunes de Pascua) y el 1 de mayo (Día del Trabajador).

Los próximos festivos serán el 25 de diciembre (Navidad) y el jueves 26 de diciembre.

El miércoles 24 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre el mercado permanecerá abierto hasta las 14 horas.

Hace veinte años, la Bolsa española abordó una progresiva reducción de sus días festivos para coincidir con los principales parqués europeos.