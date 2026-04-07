Repliegue del IBEX 35 ante el ultimátum de Trump

El IBEX 35 ha cerrado este martes con una caída del 0,64 % ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán, tras afirmar que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás» si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

Al cierre de la sesión, el selectivo español, IBEX 35, ha perdido 111,6 puntos, ese 0,64 %, y se ha situado en los 17.444,3 puntos. En lo que va de año, el índice acumula una subida del 0,79 %. El resto de los mercados europeos han cerrado en rojo ante la incertidumbre sobre el futuro en el conflicto de Oriente Medio: Fráncfort ha bajado un 1,06 %; Londres, un 0,84 %; París, un 0,67 %; y Milán, un 0,47 %.

Con el euro subiendo un 0,28 % ante el ‘billete verde’, hasta los 1,1574 dólares, Wall Street mantenía las pérdidas de la apertura en sus principales índices. El NASDAQ cedía el 1,27 %; el S&P500, el 0,82 %; y el Dow Jones el 0,8 %.

Esta mañana, Estados Unidos e Israel atacaron la isla de Jarg, la principal terminal petrolera de Irán, a unas horas de que venza el plazo dado por el presidente Trump para bombardear las plantas eléctricas iraníes si no se abre el estrecho de Ormuz.

Petróleo

Estos ataques han afectado al precio del crudo, que mantiene su escalada y, al cierre de los mercados bursátiles europeos, el barril de brent se encarecía un 1,1 % hasta los 110,98 dólares.

Por su parte, el crudo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) subía un 3,83 % y mantenía el diferencial con el brent, alcanzando a esa misma hora los 116,72 dólares.

De la misma manera, el precio del gas natural en el mercado TTF de Países Bajos ha cerrado su sesión en 52,46 euros el megavatio hora, un 4,84 % más que al cierre de ayer.

A los ataques se le suma el mensaje publicado por el republicano en su red Truth Social en la que advertía que aunque no quiere que eso suceda, «una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás».

Las pequeñas ganancias con las que el selectivo español abrió la sesión llevaron al índice a situarse por encima de los 17.800 puntos y a subir un 1,44 %. Pese a ello, las declaraciones de Trump y la apertura en negativo de Wall Street provocaron que el mercado español se diera la vuelta y comenzara a registrar pérdidas desde dos horas antes del cierre.

Cellnex, a la cabeza del IBEX 35

En una jornada sin grandes subidas, Cellnex ha liderado las ganancias con una mejora de su valor bursátil del 1,29 %. Al operador de infraestructuras de telecomunicaciones le han acompañado las revalorizaciones de Unicaja (1,01 %) y de Telefónica (0,65 %).

En el lado opuesto de la tabla, Amadeus (-2,68 %), CaixaBank (-2,6 %) y Rovi (-2,18 %) han sido las compañías que más se han devaluado.

Entre los principales títulos de IBEX 35, Repsol ha caído un 1,32 %; Inditex, un 1,22 %; el Santander, un 0,95 %; Iberdrola, un 0,49 %; mientras Telefónica (0,65 %) y BBVA (0,64 %) han subido.

En el mercado de la deuda, el bono soberano español a diez años ha subido 9,5 centésimas hasta el 3,565 %, mientras que la prima de riesgo se ha establecido en 48,1 puntos básicos.

Por su parte, el precio de la onza troy de oro, casi plano (0,07 %), se intercambiaba a 4.652,9 dólares. En cambio, la plata bajaba con más intensidad, un 2,16 %, hasta los 71,24 dólares.

De la misma manera, el bitcóin se afianza por debajo de los 70.000 dólares y registra una depreciación del 2,4 % con la que trata de mantener los 68.000 dólares.