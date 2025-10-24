Viscofan, bajo la presión de Hunterbrook, gana 109 millones, el 2,2% más

La empresa de envolturas alimentarias Viscofan ha logrado un beneficio neto de 108,6 millones de euros hasta septiembre, un 2,2 % más que en los nueve primeros meses de 2024, tras registrar récords «en volúmenes y facturación», ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos resultados se revelan una semana después de que el medio Hunterbrook asegurara que la compañía «ha violado de forma reiterada las leyes medioambientales, incurriendo en emisiones sin control y vertidos en la red local de aguas» en su planta de Danville (Illinois, Estados Unidos), un hecho que Viscofan ha negado «categóricamente». Esa información provocó el desplome del valor en Bolsa el 14 de octubre pasado.

Viscofan ha rechazado las acusaciones «inexactas» y «engañosas» realizadas por Hunterbrook, de la que ha asegurado que es una firma de inversores «activistas» conocida por vender acciones en corto, operar un bufete de abogados afiliado y difundir información engañosa con ánimo de lucro. Esa misma forma de actuar la denunció Grifols contra el fondo Gotham City, que difundió informes sobre la farmacéutica catalana causando graves dados a la cotización y reputación de la empresa. El caso esta ahora en manos de la Audiencia Nacional.

Tras las recientes acusaciones de Hunterbrook respecto a las operaciones de Viscofan en Danville (Estados Unidos), que ha calificado de graves y sin fundamento, la compañía ha subrayado que no permitirá que la empresa sea objeto de falsedades y tergiversaciones flagrantes, según ha indicó a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV) el pasado 15 de octubre.

Viscofan se defiende de Hunterbrook

Viscofan señaló en ese comunicado que cuenta con un gran reconocimiento en materia de seguridad laboral, cumplimiento ambiental y arraigo con la comunidad de Danville, que su planta tiene la certificación más exigente para la gestión de la salud y seguridad laboral y que cuenta con sólido historial de seguridad. Este año, ha explicado, ha habido dos accidentes leves y se ha registrado un índice de gravedad récord de 0,06, muy por debajo del promedio de la industria.

Además, ha afirmado que colabora estrechamente con las autoridades ambientales estatales y federales en materia de responsabilidad ambiental implementando procedimientos para garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones y para gestionar de manera responsable las emisiones y residuos de sus procesos de fabricación.

Por otra parte, Viscofan ha resaltado que el crecimiento se produce en un momento en el que las plantas operativas se encuentran en un elevado nivel de eficiencia y productividad, lo que contrarresta «el significativo impacto de la debilidad de las divisas frente al euro, lo que dificulta llegar a los resultados esperados para el año».

La empresa navarra acumula una facturación de 936,9 millones, un incremento del 4,3 %, «destacando la aceleración de los volúmenes en el tercer trimestre», en el que la empresa ingresó 318,1 millones.

Ebitda

El resultado bruto de explotación (ebitda) también ha ascendido hasta septiembre, al alcanzar los 218,2 millones, un 5,7 % más, mientras que en el tercer trimestre logró 73,1 millones.

Por su parte, las ganancias netas del tercer trimestre, por su parte, han alcanzado los 38,9 millones de euros, un 3,7 % más que el año pasado.

La deuda bancaria neta a mes de septiembre se sitúa en 185,5 millones de euros, un descenso de 43,2 millones en el trimestre.

