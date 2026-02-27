OHLA vuelve a beneficios en 2025 y eleva su EBITDA un 36,4% hasta 208,1 millones

OHLA ha cerrado el ejercicio 2025 cumpliendo todos los objetivos presentados al mercado y consolidando su recuperación operativa y financiera. La compañía global de infraestructuras vuelve a beneficio con un resultado neto de +1,7 millones de euros, eleva su EBITDA hasta 208,1 millones (+36,4%), genera caja por tercer año consecutivo (+76 millones) y mantiene su cartera en máximos históricos de 9.735 millones de euros, con unas ventas de 4.021,6 millones.

El retorno a beneficios es especialmente significativo teniendo en cuenta que el ejercicio aún recoge el impacto de los costes asociados a la operación de recapitalización iniciada en 2024 y culminada en febrero de 2025, que supuso gastos cercanos a 21 millones de euros.

Construcción impulsa el crecimiento y mejora márgenes

La División de Construcción ha sido el principal motor del ejercicio, alcanzando un EBITDA de 232,8 millones de euros, lo que supone un incremento aproximado del 47,4% respecto a 2024.

La mejora viene acompañada de un aumento del margen hasta el 7,0%, frente al 4,7% del año anterior, impulsado por:

Una cartera más rentable y de mayor calidad

La correcta ejecución del Plan de Mejora de la Eficiencia

La optimización de los costes de estructura

En el marco del Plan Estratégico 2025-2029, OHLA anunció una reducción integral de costes con un objetivo de 40 millones de euros de ahorro anual, reforzando así la eficiencia operativa del Grupo.

En el plano comercial, la compañía ha reforzado su posicionamiento internacional con adjudicaciones relevantes como el Puerto de Miami (EE.UU.), el túnel Lo Ruiz (Chile) y la mejora de la Carretera Panamericana en Panamá.

Fuerte reducción del apalancamiento

Uno de los hitos más destacados del ejercicio es la mejora de la estructura financiera. La ratio de apalancamiento se sitúa en 1,7 veces, muy lejos de las 11,1 veces registradas en 2020.

Desde ese año, el Grupo ha cancelado un total de 563 millones de euros de deuda, reflejando el esfuerzo sostenido en desapalancamiento y disciplina financiera.

Incertidumbres históricas despejadas

Durante 2025, OHLA ha logrado cerrar uno de los principales focos de incertidumbre que arrastraba desde hace una década.

La resolución del proceso arbitral de Sidra ha reducido su impacto final a 0,5 millones de euros, tras el addendum emitido por la Cámara de Comercio Internacional en diciembre.

Asimismo, en febrero se emitió un laudo favorable en el contrato Doha Major Stations, que condena a Qatar Railways Company a pagar 314,9 millones de euros a la Joint Venture en la que participa OHLA. La compañía, con una participación del 30%, se beneficiará proporcionalmente de esta resolución.

Con estos resultados, OHLA consolida su proceso de saneamiento financiero, recuperación de márgenes y fortalecimiento de cartera, entrando en una nueva etapa marcada por mayor visibilidad y estabilidad operativa.