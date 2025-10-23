Seis horas sin tren en Jaén por una avería eléctrica en la estación

La circulación ferroviaria ha quedado restablecida en la estación de Renfe de Jaén seis horas después de que una avería dejara sin suministro eléctrico a la terminal e impidiera la llegada y salida de los trenes con destino a Sevilla.

Óscar Puente, ministro de Transportes, ajeno a la realidad diaria de incidencias y averías en Renfe y Adif.

La avería ha obligado a suspender la circulación ferroviaria desde primera hora de la mañana y a establecer un plan alternativo de viajeros por carretera hasta la estación de Espeluy.

Según ha informado Adif, la incidencia se inició en torno a las 5:45 horas al producirse un cortocircuito en la conexión de un tren con la catenaria.

El fallo eléctrico dejó sin tensión a toda la estación, lo que impidió la entrada y salida de trenes. Solo el convoy con destino Madrid de las 7.29 horas pudo salir con normalidad, ya que se encontraba en otra vía.