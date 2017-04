Cassandra Vera, la que quiere ser docente: ‘Cuanto más niños veo más asco me dan’

Cassandra Vera, la tuitera condenada a un año de prisión por mofarse del asesinato de Luis Carrero Blanco, recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia, que su defensa considera “inverosímil” tanto en la pena impuesta como en el sentido condenatorio de la misma.

PUBLICIDAD

La tuitera condenada alegó que la justicia impedirá que pudiera ser docente, el sueño de su vida. “No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida”, decía.

Algo ilógico y preocupante al ver tuits como este:

PUBLICIDAD

Asimsimo, y pese a que su perfil de Twitter está lleno de odio y faltas de respeto, Cassandra Vera,ha abierto en Paypal una colecta para recaudar fondos para pagar las costas del juicio al que se enfrenta.

El Gato al Agua ha hecho un reapaso a sus tuits más incendiarios: