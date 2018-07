El PSOE se convierte en carne de memes por su “empresa de traslados”

El PSOE está pagando los apoyos dados a Podemos e independistas vascos y catalanes. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en una auténtica empresa de traslados, ya sea para políticos presos imputados por rebelión, o para asesinos etarras, e incluso también para mudar los resto de Franco, que sigue vivo 43 años después.

El Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez ha decidido realizar el traslado a cárceles catalanas de los golpistas acusados por delitos tan graves como el de rebelión a las modernas y lujosas cárceles catalanas. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, los Jordis, Raül Romeva y Joaquim Forn se hospedarán ahora en las mejores cárceles, una de ellas inaugurada por Carles Puigdemont y otra por Artur Mas.

Asimismo, pese a las quejas de Quim Torra por tener que ocuparse de sus compañeros independentistas, se está tratando de encontrar el mejor sitio para los separatistas, en prisión provisional por delitos de malversación y rebelión.

A ellos se une el pago dado a los separatistas del PNV, con el acercamiento de asesinos etarras a las cárceles vascas, una reivindicación exigida por los terroristas de ETA desde que se aplicara la política de dispersión para hacer mella en la banda. El movimiento del PSOE ha sido muy criticado por las víctimas del terrorismo, más cuando se trata de dar privilegios a unos asesinos que no tuvieron miramiento alguno a la hora de colocar bombas o poner pistolas en la nuca y accionar el gatillo.

A esto se suma también el traslado de inmigrantes. Primero fue el Aquarius en Valencia y ahora el barco de Open Arms que ha amarrado en Barcelona. El PSOE, no obstante, no se ha acordado del gravísimo problema de la frontera con Marruecos, donde llegan centenares de inmigrantes ilegales cada semana. Para ellos no hay dispositivo ni alojamiento.

Por último, Franco, fallecido hace ya 43 años, pero que sigue aún vivo entre los revanchistas socialistas quienes pretenden ganar una guerra perdida hace 80 años. Los restos mortales de Franco serían trasladados del Valle de los Caídos, aunque aún habrá que ver qué dice oficialmente la familia.

