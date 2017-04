La respuesta viral de una pediatra a una ‘conspiranoide’ de vacunas

La pediatra Lucía Galán Bertrand, conocida popularmente como ‘Lucía, mi pediatra’, se ha vuelto viral en las redes sociales con su respuesta a una mujer que aseguró que “las vacunas no curan”.

La pediatra colgó en Facebook un gráfico que evidenciaba el fuerte descenso de los casos registrados de cada enfermedad en la era de las vacunas. “Estamos en la semana mundial de la inmunización, es decir, de las vacunas. Así que vamos con una infografía que habla por sí misma”, escribía junto a la etiqueta #LasVacunasSalvanVidas.



Ante esta publicación una usuaria de Facebook respondió que: “Ya esta bien mentir tanto!!! Las vacunas no salvan vidas. a las vacunas les ponen metales pesados como mercurio y aluminio para que los niños emfermen poco apoco. Esto por no decir los que mueren siendo bebes, o los que quedan autistas etc. No se puede ser tan radical Lucia”.

La pediatra contestó Twitter:

“Yo lo único que espero Nuria es que jamás tengas que lamentar la pérdida o las secuelas devastadoras de estas enfermedades en alguno de tus hijos, enfermedades hoy por hoy prevenibles, por alejarte de las recomendaciones oficiales nacionales e internacionales”, escribió y añadió: “Y si así ocurriese cómo ya está ocurriendo, nosotros los profesionales a los que tú llamas “radicales” estaremos acompañándote en tu dolor y haciendo todo lo posible por la vida de tus hijos. Un saludo”.

Claro ejemplo de lo que viene siendo un #antivacunas (en mi muro de Facebook) Y esto no es más que el principio. #lasvacunassalvanvidas pic.twitter.com/kXbdrj078m — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 25 de abril de 2017



La mujer volvió a la carga con un comentario que borró y en el que aseguraba que la pediatra esta mintiendo y la acusaba de “estar comprada por la coorporación farmacéutica”. “Mucho cuidado con ella”, remataba.

“No me acuses en falso, ten cuidado con lo que dices. Injurias, calumnias… está contemplado en nuestro código penal. No estoy comprada, no. Siento desmontar tu teoría conspiranoica”. respondió la pediatra.