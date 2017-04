Banco Sabadell sigue en sus trece y se niega a pagar por las cláusulas suelo

Banco Sabadell ha provisionado un total de 490 millones de euros por las cláusulas suelo tras el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado viernes.

La entidad es la más perjudicada por las sentencias judiciales del TJUE, pero afirma que no realizará devolución alguna hasta que no haya una sentencia firme del Supremo.

Tras la aprobación y publicación del decreto ley sobre las cláusulas suelo, los bancos cotizados condicionados por las sentencias judiciales han vuelto a realizar sus números y la mayoría asegura que no se verá especialmente perjudicados por el mismo, una muestra más de que este decreto está hecho para la banca y no en defensa del consumidor, como reza el titular del decreto ley.

En una serie de hechos relevantes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco Sabadell ha elevado las provisiones hasta los 490 millones de euros. Estas provisiones son de obligado cumplimiento debido a las exigencias del Banco de España por un principio de prudencia contable, ni mucho menos quiere decir que los bancos vayan a tener que pagar por indemnizaciones a los perjudicados por las cláusulas suelo.

Sabadell ha asegurado que aplica estos principios de prudencia “pero que ni tienen un efecto económico directo ni presuponen ni prejuzgan la validez de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios de Banco Sabadell”. El banco presidido por Josep Oliu afirma que “lleva muchos meses atendiendo las inquietudes de nuestros clientes en relación con las cláusulas suelo, encontrando soluciones comerciales concretas que satisfacen las expectativas de nuestros clientes”.

Banco Popular, por su parte, ha reducido la cantidad incialmente estimada en 105 millones, hasta un total de 229 millones de euros. “Los últimos cálculos realizados por el Banco cifran en aproximadamente 229 millones de euros el importe adicional a provisionar por el efecto de la retroactividad total de la nulidad de las “cláusulas suelo” derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre de 2016, frente a los 334 millones de euros indicados en la informacion financiera del primer semestre de 2016”, ha afirmado el Popular, que no justifica el por qué ha rebajado esta cifra.

CaixaBank es la entidad financiera con mayor dotación de provisiones, hasta los 625 millones de euros, 110 más que lo comunicado tras la sentencia del TJUE el pasado 21 de diciembre. El banco presidido por Jordi Gual asegura que “a cierre del primer semestre de 2016, contaba con una provisión por importe de 515 millones de euros para hacer frente a la potencial restitución de cantidades derivadas de los contratos de hipoteca celebrados con consumidores que cuentan con cláusula suelo.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre de 2016, y teniendo en cuenta la normativa aplicable, está previsto proponer al Consejo de Administración incrementar la provisión por importe de 110 millones adicionales”. La entidad ha realizado la devolución de las cláusulas suelo desde la sentencia del Supremo hacia adelante, pero no ha aplicado la retroactividad.

BBVA, que anunció unas provisiones adicionales de 404 millones, mantiene los mismos números, al igual que Bankia, cuyas provisiones son de 214 millones. Liberbank se mantiene en sus 83 millones estimados adicionalmente.

Toda la banca aclara que el real decreto aprobado por el ministro Luis de Guindos no tendrá impacto por la no obligación de devolver cantidad alguna, o negociar con el cliente ni tampoco realizar el cálculo del dinero cobrado de más. Ni Santander ni Bankinter se vieron afectados por la sentencia ya que no tenían cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios.