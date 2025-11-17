Almeida pide el AVE a Barajas y cuestiona la utilidad de una estación en Parla como propone Puente

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que priorice la finalización de la conexión de alta velocidad con el aeropuerto de Barajas antes de plantear nuevas infraestructuras como una estación del AVE en Parla.

En declaraciones a la prensa en la Escuela Municipal de Hostelería en Santa Eugenia, Almeida se ha referido así al anuncio de este lunes de Puente de construir en Parla una estación de alta velocidad ferroviaria, la cual podría estar operativa en tres años.

“Lo que me gustaría saber es cómo se van a mover los que se bajan en el AVE de Parla hacia la ciudad de Madrid”, ha señalado, sugiriendo que obligar a los viajeros a continuar en Cercanías sería “salir de Málaga para meterse en Malagón”.

“Lo que me gustaría saber es cómo se van a mover los que se bajan en el AVE de Parla hacia la ciudad de Madrid”, señala Almeida tras la propuesta de Puente

Asimismo, Almeida ha afirmado que el ministro debería “acabar el AVE a Barajas, que eso sí que es verdaderamente importante para la ciudad de Madrid”.

En este sentido, el regidor ha defendido que la llegada del AVE a Barajas tendría un impacto estratégico para el conjunto del país y no solo para la capital, ya que, según ha detallado, permitiría que cualquier persona que viva a 200 o 300 kilómetros “se vea en hora, hora y media en un aeropuerto internacional con conexiones prácticamente a todo el mundo”, lo que, a su juicio, ofrecería una ventaja competitiva para atraer inversión, industria y empleo en la llamada España vaciada.

Por ello, ha insistido en pedir al ministro que, antes de impulsar una estación de alta velocidad en Parla, mejore las comunicaciones del municipio con Madrid mediante Cercanías, pero “sobre todo, que acabe con el AVE a Barajas”, una infraestructura que ha considerado “fundamental” tanto para la ciudad como para todo su entorno territorial.