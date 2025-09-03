Cellnex asegura las comunicaciones críticas en los operativos contra incendios de este verano

Este verano, Cellnex España ha jugado un papel crucial en la lucha contra los incendios desplegando unidades móviles, estaciones base transportables y ha reforzado sus redes de misión crítica en los incendios forestales registrados en Navarra y Castilla y León. Además, ha asegurado la disponibilidad de servicios en la Comunitat Valenciana, Galicia, Asturias y Extremadura.

El objetivo ha sido claro: mantener la coordinación permanente entre el servicio de emergencias 112, las brigadas forestales y protección civil en escenarios de máxima complejidad para que pudieran comunicarse en todo momento, incluso en áreas sin cobertura convencional o donde el fuego había dañado infraestructuras.

Navarra: tres activaciones de la Unidad Móvil TETRA

Este verano, Navarra ha hecho frente a varios incendios de gran magnitud, en los que la Unidad Móvil TETRA de Cellnex se ha convertido en un recurso esencial para los equipos de emergencia.

Por otro lado, en Ujué, el 11 de julio, un incendio en plena zona forestal obligó a movilizar bomberos y medios aéreos. La Unidad Móvil permitió mantener una comunicación constante entre los efectivos, facilitando la coordinación de los trabajos de extinción desde el primer momento.

En Muruzábal-Añorbe, el 5 de agosto, el fuego se extendió rápidamente a varios municipios cercanos, y las brigadas forestales necesitaban una cobertura estable para coordinar la respuesta. La activación de la Unidad garantizó que los bomberos y los cuerpos de seguridad pudieran compartir información crítica en tiempo real, a pesar de la afectación en infraestructuras y la falta de cobertura convencional en algunos tramos.

Por su parte, en Carcastillo, del 9 al 13 de agosto, durante uno de los incendios más intensos y prolongados de la campaña, la Unidad Móvil permaneció operativa durante varios días seguidos, proporcionando una comunicación fiable a los equipos terrestres y a los helicópteros que trabajaban sin descanso. La capacidad de mantener conectados a los distintos servicios resultó clave para evitar que el incendio se descontrolara y se propagara a zonas pobladas.

En conjunto, estas intervenciones reflejan cómo la tecnología de Cellnex actúa como un hilo invisible que conecta los diferentes servicios de emergencias del 112. En un territorio con orografía complicada y zonas de baja cobertura, la Unidad Móvil TETRA aseguró que la cadena de comunicación nunca se interrumpiera.

León: colaboración interterritorial con la Comunitat Valenciana

En la provincia de León, Cellnex ha colaborado con la Generalitat Valenciana e ISTEC para trasladar la Unidad Móvil COMDES, proporcionando cobertura a los 150 efectivos de brigadas forestales y bomberos desplazados desde la Comunitat Valenciana.

El dispositivo se instaló y reubicó en distintos puntos —Astorga, El Acebo de San Miguel, Corporales, Anllares del Sil e Igüeña— siguiendo la evolución de los incendios. En algunos casos, el acceso requirió maniobras con vehículos 4×4 y la movilización independiente de la unidad y los grupos electrógenos. La conectividad se mantuvo combinando enlaces de 4G y satélite, adaptados a la orografía cambiante.

Además, los equipos de Cellnex en León y El Bierzo desplegaron una estación base móvil en Portilla de la Reina, que posteriormente fue trasladada a Boca de Huérgano, para garantizar las comunicaciones incluso tras quedar inutilizada la línea eléctrica que daba servicio al área. Esta cobertura se proporcionó con la Unidad Móvil de la REJA (Red Digital de Emergencias de Andalucía), una red gestionada en régimen de UTE – Unión Temporal de Empresas – entre Axión y Cellnex.

Galicia, Asturias y Extremadura: redes críticas regionales, telefonía y audiovisual

En Galicia, Cellnex ha reforzado la operatividad de la red RESGAL, utilizada a diario por brigadas forestales, protección civil y el servicio de emergencias 112. Esta infraestructura ha vuelto a ser la columna vertebral de la coordinación durante la campaña estival. En Asturias y Extremadura, la compañía ha garantizado la disponibilidad de sus soluciones de audiovisual y telefonía móvil.

“En un incendio, cada minuto cuenta. Nuestro compromiso es garantizar que los diferentes servicios de emergencias puedan comunicarse en todo momento, incluso en condiciones extremas. La tecnología de misión crítica es una herramienta imprescindible para salvar vidas y proteger el entorno”, señala Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex España.

Cellnex, operador de referencia en redes de misión crítica

Cellnex gestiona en España algunas de las principales redes de comunicaciones críticas, como COMDES en la Comunitat Valenciana, RESCAT en Cataluña, RESGAL en Galicia y la Red TETRA en Navarra. Además, opera bajo la fórmula de UTE – Unión Temporal de Empresas – en Andalucía, Murcia y Baleares, y gestiona otras redes regionales y sectoriales en Madrid y otras zonas del país.

Estas infraestructuras son esenciales para cuerpos de seguridad, brigadas forestales, bomberos, protección civil y servicios sanitarios de emergencias. Constituyen la base tecnológica que permite garantizar comunicaciones seguras y resilientes incluso en escenarios de riesgo extremo.