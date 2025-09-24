El Gobierno presta a Airbus 3.680 millones para el rearme aéreo del Ejército

El Ministerio de Industria y Turismo prestará 3.680 millones de euros a Airbus (Airbus Defence and Space y Airbus Helicopters España) para prefinanciar el desarrollo de seis programas para el rearme aéreo del Ejército contemplados en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad Social y la Defensa.

El Gobierno de PSOE-Sumar puso en marcha un plan multimillonario para rearmar al Ejército español el pasado mes de abril, como respuesta al contexto geopolítico internacional, la aparición de nuevas amenazas híbridas y el replanteamiento de la alianza atlántica, en el que se contempla un amplio conjunto de medidas, entre las que se encuentra el lanzamiento de nuevos Programas Especiales de Modernización, que precisan la prefinanciación del Ministerio de Industria y Turismo.

Solo Airbus Defence and Space recibirá un préstamo de 1.560 millones de euros

Airbus Defence and Space recibirá un préstamo de 1.560 millones de euros, de los cuales 1.040 millones para el programa «Sistema de Enseñanza Integrado en Vuelo Avanzado (sistema de entrenamiento de pilotos de combate) y 520 millones para el de «Tecnologías de enseñanza en Movilidad Aérea Propulsión Eficiente».

Por su parte, a Airbus Helicopters España se le concederá un préstamos de 2.120 millones de euros, de los cuales 1.000 millones corresponden al programa «Movilidad Aérea de Última Generación Movilidad Aérea de Última Generación (NH-90-3) y 100 millones al «H-135 Fase 2 Helicóptero Enseñanza y Apoyo».

Para el programa «Helicóptero Ligero Multipropósito para Acciones Formativas (HELIPO)» se destina un préstamos de 920 millones de euros y, para el «Helicóptero Multipropósito (HACES)», otros 100 millones.