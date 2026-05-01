Imaz presume de la capacidad de Repsol en el refino de queroseno

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, insiste en que la compañía está preparada para incrementar su producción de queroseno, el combustible que se utiliza en aviación, hasta en un 25 % después de haber ajustado en las últimas semanas la logística de sus refinerías.

La guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha tensionado los mercados energéticos, según ha recordado Imaz en la conferencia de analistas posterior a la presentación de resultados del primer trimestre de 2026.

En este contexto, Imaz ha apuntado que no se trata solamente de una «aproximación financiera», sino que ha considerado que tienen «la responsabilidad, como un operador responsable de garantizar que podamos proveer los productos que nuestros clientes necesitan».

Así, ha añadido que este incremento de producción no solo significa que van a poder suministrar sus productos a sus clientes, pero que, incluso, podrán ofrecer esta producción adicional si existiera algún problema de suministro que pudiera acontecer en el mercado español o alguno de sus competidores.

«No estoy diciendo que el juego esté terminado, porque puede haber tensiones en el mercado», ha dicho Imaz, al explicar

En este sentido, Imaz ha señalado que van a «estrujar» su capacidad de producción de sus sistemas de refino.

Repsol dice que la Península Ibérica tiene situación privilegiada por el sistema de refino

Así, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, reitera que la Península Ibérica está en una situación «privilegiada» para resistir la tensiones de los mercados energéticos derivadas de la guerra de Irán y que puede garantizar mejor el suministro que otros países europeos gracias a un sistema de refino «fuerte».

Imaz ha señalado, en la conferencia de analistas tras la presentación de resultados del primer trimestre de 2026, que las tensiones que actualmente se están viendo en los mercados energéticos son «tan disruptivas» y «probablemente no se hayan visto antes», pero que en este contexto están «más protegidos» que otros.

En términos logísticos ha apuntado que Repsol depende de territorios de la zona del Atlántico, y que están por tanto en la parte de la cadena de suministro «más robusta y segura».

En este contexto, creen que no van a sufrir una restricción del suministro de petróleo. También ha destacado el sistema de refino tanto de la compañía, como de sus competidores en la Península Ibérica, como Moeve, BP o Galp, lo que permite que este territorio tenga una situación «privilegiada».

Gravamen energético

Preguntado posteriormente por una posible implantación de algún tipo de gravamen, Imaz ha señalado que creen que este tipo de «gravamen confiscatorio» no van a ocurrir ni en Europa ni en España.

Así, Imaz ha apuntado que no han visto, por el momento, que exista ningún ánimo a nivel europeo de aplicar un gravamen de este tipo.

Imaz ha añadido que en la Península Ibérica están viendo un sistema de suministro reforzado gracias a las fuertes inversiones que están realizando empresas como Repsol, Moeve, BP o Galp en el sistema de refino.

En el caso de Repsol, ha explicado que han invertido 15.000 millones desde la crisis financiera de 2008 en el negocio industrial en España, y que en las últimas semanas han realizado más inversiones para garantizar el suministro de queroseno en la temporada turística española.

«Lo que quiero decir es que si sufres pérdidas de vez en cuando, y cada vez que tienes beneficios sufres la confiscación no vas a volver a invertir más», ha apuntado Imaz.

Imaz ha insistido en que introducir ahora un gravamen no solo sería «injustificado, sino contraproducente».