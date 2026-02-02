MasOrange y Starlink firman un acuerdo para el servicio de conectividad ‘Direct to Cell’ en España

MasOrange, el operador líder en España por número de clientes, ha alcanzado un acuerdo con Starlink, propiedad de la empresa estadounidense SpaceX para realizar un piloto técnico en la provincia de Valladolid que será la primera prueba en España del servicio «Direct to Cell».

De esta manera, MasOrange se posiciona a la vanguardia de la innovación en el sector de las telecomunicaciones en España, desarrollando una solución pionera e integral de conectividad móvil.

La tecnología satelital «Direct to Cell”, que permite la comunicación directa entre los satélites de Starlink y los dispositivos móviles, complementa la cobertura terrestre y resulta viable técnicamente a través del acuerdo de colaboración con un operador de red como MasOrange.

La implementación del servicio “Direct to Cell” en España para este piloto, aprobado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, utilizará parte del espectro de frecuencias asignado a MasOrange.

El piloto de “Direct to Cell” en colaboración con Starlink sitúa una vez más a MasOrange a la vanguardia de la innovación en telecomunicaciones en España

La infraestructura móvil terrestre de +O, reconocida por ser la más avanzada de España gracias a su amplia cobertura, velocidad, disponibilidad de tecnologías de vanguardia como 5G SA o 5G Advanced o por la calidad de servicio premium (incluso en zonas de alta densidad poblacional), usará la red satelital de Starlink como complemento.

La combinación de infraestructura móvil terrestre y red satelital puede ampliar y enriquecer significativamente las opciones de conectividad proporcionando acceso en áreas remotas, de alta montaña o entornos costeros donde la cobertura terrestre es limitada o inexistente, garantizando una conectividad más integral y eficiente.

«Estamos muy contentos de anunciar este acuerdo con Starlink que refuerza nuestro compromiso con la innovación y con ofrecer siempre los mejores servicios a nuestros clientes mediante el uso de todas las tecnologías disponibles”, dijo Meinrad Spenger, Consejero Delegado de MasOrange.

Conectividad ininterrumpida y transparente para una experiencia de cliente diferencial

El servicio satelital ‘Direct to Cell’ funciona como torres de telefonía en el espacio, manteniendo una conexión continua con la red Starlink a través de enlaces láser.

Esto permite que los teléfonos cambien a la tecnología de Starlink de forma transparente para el usuario sin necesidad de intervención adicional cuando se pierde la señal terrestre, garantizando un acceso ininterrumpido a datos y mensajes de texto.

Los usuarios podrán disponer de datos en sus dispositivos para utilizar aplicaciones como WhatsApp o Google Maps, además de servicios de mensajería SMS y MMS.