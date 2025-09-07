Siemens Energy invierte 220 millones en una fábrica en Alemania, mientras en España sigue con ERE y ERTE

Siemens Energy, matriz de Gamesa, invierte 220 millones de euros para ampliar su fábrica de transformadores en Nuremberg, al sur de Alemania, en la que creará 350 nuevos puestos de trabajo. Siemens Energy, a través de su filial Siemens Gamesa, ha ejecutado y sigue ejecutando Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), afectando a empleados de diferentes centros, el último de ellos en la planta de Ágreda, en Soria.

La empresa alemana informó este pasado viernes que colocó la primera piedra para la ampliación de la fábrica en presencia del presidente de Baviera, el conservador Markus Söder, y del alcalde de Nuremberg, Marcus König, también de la Unión Social Cristiana (USC) de Baviera.

«Con este inversión, Siemens Energy responde al fuerte aumento de la demanda de grandes transformadores, que son decisivos para la expansión de la red», dijo la compañía en un comunicado.

Siemens Energy emplea actualmente a casi 1.000 personas en la fábrica de Nuremberg, que produce transformadores desde 1912 y ahora ampliará la capacidad de producción en un 50 % a partir de 2028 con una subvención pública de Baviera de 20 millones de euros en tecnología.

Últimos ERE de Siemens Gamesa, filial de Siemens Energy, en España

Por otra parte, mientras en Alemania invierte en fábricas en España, Siemens Energy ejecuta ERE y ERTE, como el de final de 2024, cuando Siemens Gamesa alcanzó un preacuerdo con los sindicatos para poner en marcha un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afecta a su división de fabricación de multiplicadoras para los aerogeneradores y a un total de 423 trabajadores. Las plantas afectadas por el ERTE son las de Asteasu (Gipuzkoa), Lerma y Burgos, así como personal de las oficinas de Zamudio (Bizkaia).

Durante el pasado mes de mayo, Siemens Gamesa firmó con los sindicatos para la planta de Ágreda (Soria) el despido de 64 trabajadores mediante un ERE y la puesta en marcha de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para los 176 trabajadores restantes