Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, que solo pacta con UGT y CCOO todo lo relacionado con el mercado laboral, dejando al margen al resto de agentes sociales.

Yolanda Díaz, de la ‘rabieta’ de la reducción de jornada a la ‘vendetta’ del registro horario

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación por la vía de urgencia del proyecto de real decreto que regulará la reforma del registro horario. Estas prisas del Ejecutivo, que se salta el trámite de consulta previa, llega tras el estrepitoso fracaso en el Congreso de la reducción de jornada de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rabieta incluida y tiene más de vendetta contra empresarios y oposición, que ley seria y consensuada con todos los agentes sociales, como sucedía en España hasta que llegó al gobierno la coalición de PSOE-Sumar bajo la batuta de Pedro Sánchez.

La tramitación por vía de urgencia, han señalado desde el Ministerio de Trabajo, reduce a la mitad los plazos previstos y permite evitar el trámite de consulta pública.

«Aprobamos la tramitación urgente del control horario. Las tres derechas tumbaron el proyecto de reducción de jornada y dijimos que no nos iban a frenar», ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en redes sociales.

Yolanda Díaz dice que con el registro horario los trabajadores van a recuperar «cada minuto de vida», que vuele a ser suyo

«Vamos a defender cada hora trabajada para que sea pagada y registrada. Cada minuto de vida tiene que volver a ser vuestro. Seguimos», ha añadido.

El Ministerio de Trabajo abrió el pasado 11 de septiembre la consulta pública previa sobre este proyecto que busca, entre otros aspectos, que el registro sea digital y accesible en remoto para los trabajadores, sus representantes y para la Inspección de Trabajo.

También busca que se precise cada tipo de tiempo de trabajo registrado, si son horas efectivas, de disponibilidad o extraordinarias.

«El objetivo pasa por garantizar el derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud y a la desconexión digital», ha destacado el ministerio.

Trabajo decidió aprobar por separado esta reforma tras el rechazo del Congreso al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral donde se incluía este tema.