Hasta Díaz duda del ‘cohete’ de Sánchez

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a que este utiliza expresiones «inadecuadas» con las cifras de paro, los salarios y los precios del alquiler de España. Además, Díaz reconoce lo evidente: «España no va bien» o «España no va como un cohete» como ha afirmando el Presidente estos últimos meses.

«No es verdad, no va como un cohete. Cuando el salario mediano en España es de 1.545 euros al mes, no va como un cohete. Cuando tenemos un montón de personas que tienen dificultades para realizar la cesta de la compra, no va como un cohete», ha dicho hoy la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en La Sexta.

Esta afirmación por parte de la Ministra de Trabajo surge especialmente tras que el presidente del Gobierno hubiese afirmado que hace meses que la economía española iba como una moto, aunque en la actualidad el Presidente ha cambiado esta expresión y afirma que «va como un cohete».

Hay datos que contradicen esta afirmación de que España va «como un cohete». Por ejemplo, el índice de desempleo en los países pertenecientes a la OCDE se mantuvo estable en marzo con un 4,9 %. Contrariamente, España es el líder de paro entre los países desarrollados con una tasa del 11,7%, llegando a duplicar la cifra de la media ¿Es eso ir como un cohete?

Díaz. ‘El decir que España va ‘como un cohete’ es inadecuado dadas las circunstancias’

Dentro de estos quince de los 38 países miembros de la organización registraron índices de paro iguales o inferiores al 5%, España es el único con doble dígito, 11,7%, en si tasa de desempleo. De los 34,2 millones de desempleados que hay entre los países de la OCDE, 2,7 millones, el 8%, están en España.

Además, España es uno de los países en los que donde más se está generando empleo es en el sector servicios, especialmente, en el turismo, mientras en el sector industrial se repiten día tras día los ERE o ERTE, como han sido los últimos anuncios de Saint-Gobain, Ford, Deutz Spain, Avatel, Playmobil, etc

Debido a todo esto, la Ministra de Trabajo remarca que utilizar este tipo de «eslóganes» son «frases que lo persiguen a uno» en referencia a la expresión de que la economía «iba sobre ruedas» que utilizó en su día la exministra del PP Fátima Báñez.

«No soy partidaria de realizar ese tipo de afirmaciones. Cuando la gente no puede pagar el alquiler en España, cuando la vivienda en España hoy es un factor de caer en la pobreza, no podemos hacer ese tipo de expresiones», ha reiterado.

Aún así, la líder de Sumar adelanta que los datos de paro que se publicarán mañana serán positivos, aunque la cifra de personas desempleadas es «muy importante».

Igualmente, ante esta cifra de paro y los salarios que se pagan en España, Díaz ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afirme que la economía «va como un cohete», una expresión «inadecuada» dadas las circunstancias