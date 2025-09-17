Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. ministra de Trabajo, consuman la desigualdad de los españoles también en materia de desempleo con el traspaso del SEPE al País Vasco.

Sánchez traspasa el SEPE al País Vasco, transfiere más de 800 millones de euros y traslada a 534 funcionarios

Un Sánchez agónico para seguir aferrado a la poltrona de Moncloa sigue cediendo a todo lo que le piden los partidos satélites que le apoyan, que van desde la extrema izquierda proetarra representada por Bildu hasta los independentistas de Junts y ERC, sin olvidar a los nacionalistas del PNV con aspiraciones separatistas. Lo último que rompe Sánchez en igualda para todos los españoles el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE, que tras pasa al Gobierno vasco. Los gobiernos central y vasco han llegado a un acuerdo para transferir a Euskadi la gestión de la prestación contributiva del paro y del subsidio por desempleo, lo que supondrá que el Ejecutivo autonómico pueda gestionar 822 millones de euros al año.

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, y el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, se han reunido este miércoles en Madrid para cerrar un acuerdo que, según ha dicho la consejera vasca, se materializará antes de fin de año en una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han precisado sin embargo que no se puede hablar de plazos porque «técnicamente es complejo» y el proceso es «largo».

El total de beneficiarios en Euskadi por las prestaciones por desempleo ascendió el año pasado a 51.000 personas: 20.000 percibieron el subsidio por desempleo y 31.000 las prestaciones por desempleo. Esto supondrá que la Administración vasca pase a gestionar un importe anual de 822 millones de euros.

El SEPE cuenta con 30 oficinas y 534 funcionarios en el País Vasco

La transferencia incluye el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que hay en la comunidad autónoma -12 en Gipuzkoa, 15 en Bizkaia y 3 en Álava-, así como de las 534 personas que trabajan en ellas, que serán asumidos por el Gobierno Vasco.

Desde el Ministerio de Yolanda Díaz han recalcado que el traspaso debe hacerse «con todas las garantías» para las personas del SEPE que trabajan en Euskadi y han explicado que no se ha fijado la cuantía del traspaso. Esos 822 millones -el dinero gastado en estas prestaciones en 2024 en la comunidad autónoma- son una referencia.

El traspaso «respeta» la caja única del sistema de Seguridad Social y «no se pronuncia» sobre la asunción por parte del Gobierno Vasco de la gestión del régimen económico de la seguridad social, según ha informado el Ejecutivo de Imanol Pradales.

Tipos de prestaciones del SEPE

La primera de las prestaciones transferidas, la contributiva del paro, es para quienes tienen 360 días o más cotizados por desempleo y han perdido el trabajo o han reducido su jornada entre un 10 y un 70 %. Los 31.000 vascos que la cobraron el año pasado percibieron 1.040 euros de media.

La segunda, los subsidios de desempleo, es complementario a la prestación por desempleo, pero tiene naturaleza asistencial. El año pasado benefició a 20.000 personas en el País Vasco.

Se conceden en los siguientes casos: cuando se ha agotado el paro, para mayores de 52 años, para víctimas de violencia de género o sexual, para emigrantes retornados, para cotizaciones insuficientes para la prestación contributiva y para renta agraria.

Los 822 millones que pasará a gestionar el Gobierno Vasco no influirán en el Cupo que Euskadi paga al Estado: los abonará el País Vasco y luego hará cuentas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

«Hoy es un gran día para Euskadi», se ha felicitado la consejera, que ha calificado el traspaso como un «hito»: «Cerramos el círculo y desde Euskadi nos haremos cargo no sólo de las políticas activas (apoyo a la búsqueda de empleo y formación para el empleo, traspasado en 2011), sino también de las políticas pasivas de empleo», ha destacado.

El Estado retiene la capacidad normativa, por el momento y hasta la próxima cesión que el PNV le pida a Sánchez para prolongar su agonía en Moncloa

De esta manera, las instituciones autonómicas gestionarán el dinero de las prestaciones del paro, aunque el Estado mantendrá la capacidad normativa. Esto significa que el Gobierno Vasco no podrá cambiar por ejemplo los importes de las prestaciones. Eso al menos hasta que los nacionalistas del PNV vuelvan a pedir nuevas cesiones a Sánchez para prolongar su agonía en Moncloa.

El traspaso permitirá en todo caso una ‘ventanilla única’ en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide para los parados.

Ubarretxena ha considerado que con esta transferencia «se empieza a ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento del compromiso estatutario» y ha anunciado que a principios de octubre el Gobierno Vasco remitirá al español una propuesta detallada para completar el calendario de transferencias acordado en su día por ambos ejecutivos.