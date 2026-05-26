Fundación Telefónica lanza el mayor voluntariado tecnológico

La tecnología es una gran aliada del voluntariado para paliar brechas sociales, empezando por la propia brecha digital, y para abrir oportunidades vitales a personas de cualquier edad. Aunque desde hace muchos años el voluntariado corporativo de Telefónica ya tenía componentes digitales, 2026 marca un nuevo hito porque se convierte al 100% en voluntariado tecnológico, con tres ingredientes: el talento de los empleados, el impulso de los programas de Fundación Telefónica, y se pone al servicio de los retos digitales de las entidades sociales.

El Voluntariado tecnológico de Telefónica, gestionado por Fundación Telefónica, quiere ser innovador y descubrir nuevos desafíos, pero ya tiene muchas líneas de actuación basadas en sus propios programas: desde la capacitación digital de mayores, a los que se enseña a aprovechar mejor las apps de su móvil, a usar la IA o a entender la computación cuántica, pasando por la orientación laboral en empleos digitales o la mentoría para jóvenes pre universitarios o de doctorado, pasando por el asesoramiento a desarrolladores en diseño ético e inclusivo de la tecnología, hasta la formación y reflexión con adolescentes sobre su relación con la tecnología, y el fomento en ellos del pensamiento crítico.

«Nuestros voluntarios están llenos de empatía y de conocimiento tecnológico al servicio de las entidades sociales, ellas son nuestras grandes aliadas. Como compañía comprometida social y culturalmente, en Telefónica asumimos el reto indiscutible de convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, y queremos que piensen con nosotros y nos propongan soluciones para paliar brechas digitales y así ofrecer todas las oportunidades de la tecnología a sus beneficiarios», explica Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica.

El Día Internacional del Voluntariado Telefónica

La puesta de largo del voluntariado tecnológico se ha celebrado el viernes 22 de mayo simultáneamente en los cuatro mercados principales en los que estamos presentes.

«Aunque el voluntariado se lleva a cabo todo el año, añade Salazar, el Día Internacional del Voluntariado Telefónica es una gran fiesta en la que están convocados todos los empleados y directivos de la compañía, invitamos a casi 100 entidades sociales y a sus beneficiarios, y todos podemos conocer la gran variedad de actividades en las que se puede participar, reconocemos públicamente el compromiso de los voluntarios, y pensamos cómo mejorar el programa al servicio de quienes más nos pueden necesitar, siempre a través de la tecnología».

Aparte de actividades que ocurren por todos los territorios donde hay empleados de Telefónica, el Distrito Telefónica, la sede central de la compañía en Madrid, ha acogido este año a entidades sociales con sus últimos desarrollos tecnológicos con impacto social: el robot que sustituye y ayuda desde el aula del colegio a niños con cáncer hospitalizados de la Fundación Óscar Contigo; las herramientas tecnológicas de Bebyte (impresión 3D, hologramas 3D, perro robot y robot humanoide) para mejorar la educación en colectivos vulnerables; el asistente virtual de salud Vivelibre de ATAM; los simuladores de empleabilidad para personas en riesgo de exclusión de Cruz Roja; los modelos de prótesis impresos con 3D para personas amputadas, de Ayúdame 3D; o los equipos de educación digital para zonas sin conectividad del proyecto ProFuturo, impulsado por Fundación Telefónica junto a Fundación «la Caixa«.

Muchas de estas tecnologías y proyectos sirven de inspiración a los empleados voluntarios de Telefónica que cada año proponen actividades de voluntariado alineadas con sus preocupaciones sociales, de su barrio, de su pueblo, o de su ciudad, desde la infancia a los mayores, a los que pueden atender a través de su talento tecnológico y experiencia profesional.

Además, todos los programas desarrollados por Fundación Telefónica están abiertos al talento de los voluntarios: el programa Reconectados dirigido a mayores, el Campus 42 y OrientaHub, de formación y orientación en empleo digital, el programa de Becas, el proyecto Conciencia Digital que introduce pensamiento crítico en relación con la tecnología para menores, o gaming seguro, el programa de innovación educativa con tecnología ProFuturo, hasta las exposiciones del Espacio Fundación Telefónica, que ayudan a entender las últimas tecnologías.