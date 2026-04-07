Lombard Odier enfría su apuesta por emergentes y prioriza China y Corea del Sur

La región Asia-Pacífico se enfrenta a posibles turbulencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio. Según Lombard Odier, aunque el impacto podría ser manejable, el encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Irán evidenciará importantes desequilibrios entre las economías de la zona.

En este contexto, la firma ha decidido recoger beneficios y eliminar su anterior sobreponderación en renta variable de mercados emergentes. Aun así, mantiene un enfoque selectivo con preferencia por China y Corea del Sur, aunque advierte de que su posicionamiento podría ajustarse en función de cómo evolucionen las condiciones del mercado.

En el caso de China, los analistas destacan que factores como una mayor resiliencia energética, margen fiscal y valoraciones atractivas continúan respaldando la inversión a medio plazo. En particular, ponen el foco en el sector tecnológico, beneficiado por el apoyo institucional y el impulso hacia la autosuficiencia. Además, prevén una aceleración significativa del crecimiento de beneficios en 2026, en un entorno donde muchas compañías siguen cotizando con descuento frente a sus comparables estadounidenses.

Respecto a Corea del Sur, Lombard Odier subraya que los fabricantes de semiconductores mantienen una posición sólida pese a la volatilidad reciente. De hecho, consideran que las caídas en bolsa han generado oportunidades, con valoraciones actualmente por debajo de sus medias históricas.

Sin embargo, la gestora adopta una postura más prudente en el resto de Asia emergente, que representa aproximadamente una cuarta parte del índice de mercados emergentes. A su juicio, estas economías son más sensibles a un shock petrolero que los mercados desarrollados, lo que podría traducirse en una mayor volatilidad mientras persista la incertidumbre en torno al conflicto con Irán.