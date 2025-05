El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa, ha caído este jueves por debajo de los 60 dólares por barril, un nivel que no se había perforado desde el 9 de abril, en plena tormenta desatada por los aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El Brent, que se ve lastrado por los decepcionantes datos de actividad en China, ha llegado a bajar hasta los 59,3 dólares por barril, mientras que el 9 de abril descendió hasta los 58,4 dólares por barril, según datos de Bloomberg.

Sin contar el dato del 9 de abril, el nivel actual es el más bajo desde principios de 2021.

El petróleo cae ante los síntomas de debilidad de la economía china

La actividad de la industria manufacturera china experimentó un frenazo en abril, mes en el que se recrudecieron las tensiones comerciales con Estados Unidos, según el índice de gerentes de compras (PMI) que publicó este miércoles la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El PMI se situó en abril en 49 puntos, 1,5 puntos por debajo de los 50,5 que había marcado el mes anterior.

Los síntomas de debilidad de la economía china coinciden con los planes de la OPEP+ (organización que agrupa a los socios de la OPEP y a otras potencias petroleras como Rusia) de aumentar su producción.

Está previsto que la OPEP+ se reúna el próximo 5 de mayo para analizar la situación.

Los consumidores ganan con la caída del crudo al abaratarse gasolina y diésel

Los precios de la gasolina 95 y del gasóleo de automoción se venden en las gasolineras españolas esta semana un 12,8 y un 10,31 % más baratas que hace un año, según los datos publicados este jueves por el Boletín Petrolero de la UE, que toma los datos del pasado lunes 28 de abril.

En concreto, la gasolina de 95 se paga esta semana a 1,470 euros, un 12,8 % más barata que hace un año, en tanto que el gasóleo de automoción se vende a 1,383 euros, un 10,31 % por debajo de lo marcado hace un año.

Desde comienzos de año, el descenso en el precio de los combustibles ha sido del 4,2 % para la gasolina y del 4,8 % para el diésel, muy inferior a la caída del petróleo.

Ambos combustibles, derivados del petróleo, no han dejado de reducir su precio en los últimos meses, si bien la gasolina no ha caído por debajo de los 1,5 euros por litro hasta la tercera semana de abril, en tanto que el diésel no lo ha hecho por debajo de 1,4 euros hasta la cuarta semana de ese mes.

Como es habitual, el precio de los combustibles en España se ha situado por debajo de la media de la Unión Europea, que para la gasolina supera 1,6 euros por litro y para el diésel 1,5.

Dinamarca es el país con los precios más elevados para estos combustibles, 1,968 euros por litro para la gasolina de 95 y 1,712 euros para el diésel.