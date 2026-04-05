La Bolsa española, como el resto de las europeas, no abre este lunes

Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y los mercados de deuda no abrirán este lunes, Lunes de Pascua, al igual que el resto de plazas europeas como el DAX alemán, el CAC de París, el FTSE 100 británico y el FTSE MIB italiano.

Mientras que Europa no operará, en EE.UU. si habrá actividad este lunes.

La Bolsa española y el resto de mercados del Viejo Continente tampoco cotizaron el pasado viernes, Viernes Santo, aunque sí lo hicieron el Jueves Santo.

Según el calendario establecido por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el mercado español cuenta en este año con cinco festivos, uno menos que en 2025.

Cierres de la Bolsa española en 2026

La Bolsa española ya cerró el jueves 1 de enero (Año Nuevo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo), y tampoco lo hará mañana, Lunes de Pascua.

Durante este año, el mercado español tampoco operará el viernes 1 de mayo (Día del Trabajo) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).

BME decretó también que el 24 de diciembre (Nochebuena) y el 31 de diciembre (Nochevieja) de 2026, el mercado permanecerá abierto hasta las 14:00 horas, en lugar de hasta las 17:35 horas habituales.

Este parón llega en el peor momento del año y desde a guerra de Ucrania por a el conflicto de Oriente Medio, que genera cambios de información casi cada minuto, con declaraciones contradictorias por las partes implicadas, que marcan el precio del petróleo en los mercados internacionales y con ello la evolución de las plazas bursátiles de todo el mundo, desde Wall Street a Tokio pasando por Europa.