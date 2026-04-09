El IBEX 35, de la euforia a la resaca con la cabeza puesta en el estrecho de Ormuz

El IBEX 35 ha pasado de un día para otra de la euforia de la paz a la resaca de la continuidad de la guerra. si ayer miércoles subía casí el 4%, hoy jueves ha bajado este jueves un 0,15 % -pero logró cerrar por encima de los 18.100 puntos- ante las dudas que genera la tregua pactada por Estados Unidos e Irán sobre el conflicto en Oriente Medio, especialmente por todo lo que acontece sobre el estrecho de Ormuz, clave en el mercado mundial del petróleo y el gas, lo que ha provocado un repunte de más de 3,5 % en el precio del crudo.

El selectivo español, el IBEX 35, ha cedido 27,4 puntos, ese 0,15 %, y ha cerrado la sesión bursátil en los 18.104,9, logrando así conservar la cota de los 18.000 puntos después de una jornada en la que ha estado cotizando por debajo de ese nivel. En lo que va de año, el índice se revaloriza un 4,61 %.

En el resto de Europa, a excepción de la bolsa de Milán que ha subido un 0,5 %, las otras plazas importantes replicaban esta caída, lideradas por el DAX alemán (-1,14 %) y acompañada de París (-0,22 %) y Londres (-0,05 %).

A esa hora, el euro se rozaba los 1,17 dólares, con una mejora del 0,29 %.

Wall Street

Al otro lado del Atlántico, los índices de Wall Street cotizaban prácticamente planos: el Dow Jones cedía el 0,15 %; mientras el Nasdaq se situaba plano (0,00 %), al igual que el S&P500 (0,01 %).

En los mercados energéticos, al cierre de la sesión bursátil en el Viejo Continente, el precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa, repuntaba un 3,7 % y se situaba en los 98,26 dólares el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 7,4 % hasta los 101,4 dólares.

Pese a estas subidas que se registraban al cierre de las sesiones europeas, minutos después, el precio del crudo se ha rebajado ante el anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el cual ha señalado que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hizbulá y establecer «relaciones pacíficas» entre ambos países.

Tras el anuncio, al cierre del mercado TTF de Países Bajos, el precio del gas natural ha bajado un 1,53 % y ha cerrado su cotización en los 44,515 euros el megavatio hora.

Estrecho de Ormuz

Esta novedad mejora la situación en la que, un día después del acuerdo de alto el fuego, la reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba alrededor del 20 % del comercio marítimo mundial de petróleo y gas, sigue en el aire.

Los ataques israelís a territorio libanés habían provocado que Irán anunciara ayer que el cierre del estrecho, a la vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera de que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado.

Además, el mandatario amenazó con lanzar una ofensiva «más grande y más fuerte» en caso de incumplimiento, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares.

De vuelta al mercado español, el selectivo ha cotizado toda la jornada con caídas después de una apertura plana con la que ha tratado de mantener durante toda la sesión los 18.000 puntos, tras la subida del 3,94 % de ayer.

Los valores que se salvan en el IBEX 35

Las subidas del IBEX han estado lideradas por las energéticas, con Naturgy (2,01 %) a la cabeza, seguida de Endesa (1,72 %) y Repsol (1,55 %).

En el lado opuesto Grifols, que ha sido la que más ha caído del selectivo, ha cedido el 5,93 % después de que los inversores minoritarios reclamaran la recompra de acciones y en medio de la investigación que Canadá está realizando tras detectar irregularidades en sus centros de donación.

Entre los principales valores del selectivo, además de Repsol, Iberdrola (0,99 %) e Inditex (0,64 %) han cerrado en verde, mientras que el BBVA (-1,69 %), Telefónica (-1,49 %) y el Banco Santander (-1,07 %), lo hacían en rojo.

Respecto al mercado de deuda, el bono soberano español ha subido hasta los 3,425 % con la prima de riesgo en 43,7 puntos básicos.

El oro repuntaba un 1,34 %, hasta los 4.782,26 dólares la onza; y la plata, lo hacía en un 1,91 % y se pagaba por encima de 75,5 dólares.

El bitcóin también se revalorizaba (0,46 %) y su cotización se situaba en los 71.703 dólares.