Muzinich lanza un fondo market neutral para explotar ineficiencias en crédito global

Muzinich & Co. ha ampliado su oferta de estrategias alternativas con la creación del fondo Muzinich Global Credit Market Neutral, diseñado para buscar rentabilidades estables y ajustadas al riesgo con baja dependencia del rumbo de los mercados. La propuesta se centra en detectar desajustes y anomalías dentro del mercado global de crédito corporativo.

La firma acumula trayectoria en estrategias long/short en EE. UU. y Europa, donde ha trabajado en la identificación de oportunidades de valor relativo mientras controla el impacto de las caídas del mercado. Este nuevo vehículo adapta esa filosofía a un enfoque market neutral, utilizando carteras de arbitraje que ya se han aplicado en otras soluciones de la gestora.

La estrategia está en manos del mismo equipo experto, dirigido por Jamie Cane y Greg Temo, que integra análisis fundamental, foco en valor relativo y un riguroso control del riesgo. La meta se centra en generar alfa a través de posiciones largas y cortas compensadas entre sí, con el fin de minimizar la exposición a movimientos direccionales y mantener niveles moderados de beta y volatilidad.