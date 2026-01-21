OHLA, primera constructora en obtener la Declaración de Brecha Salarial Verificada de AENOR

OHLA se ha convertido en la primera empresa del sector de la construcción en España en obtener la ‘Declaración de Brecha Salarial Verificada’ de AENOR, un reconocimiento que acredita su compromiso con la igualdad retributiva entre mujeres y hombres y con la transparencia salarial, conforme a los estándares más avanzados a nivel nacional y europeo.

OHLA es una compañía de referencia a nivel mundial en el sector de las infraestructuras. Con más de 112 años de historia, el Grupo participa en algunos de los desarrollos más relevantes en España —como la Ciudad de la Justicia de Madrid o el Nuevo Hospital de Málaga—, así como en Estados Unidos —Puerto de Miami o la Purple Line en Washington—, Suecia —donde es el mayor contratista del Metro de Estocolmo—, la República Checa —con la ejecución de varios de losprincipales corredores ferroviarios del país—, Brasil —donde gestiona una autopista por la que transitan más de 45.000 vehículos al día— o Chile, entre otros mercados.

Asimismo, el Grupo ha sido recientemente reconocido por Engineering News Record (ENR), la publicación de mayor prestigio a nivel internacional en el sector de las infraestructuras, por el desarrollo del proyecto ferroviario Lund-Arlöv, seleccionado como uno de los mejores proyectos ferroviarios del mundo en 2025.

El acto de entrega de la certificación, celebrado hace unos días, contó con la asistencia, por parte de OHLA, de Gonzalo Targhetta, director general de Recursos Corporativos y de Andrea Avanu, Jefa Corporativa de Compensación y Beneficios del Grupo. En representación de AENOR participaron Susana Pedrero, directora corporativa de Personas y Organización, y Mario Calderón, responsable de Grandes Cuentas.

La ‘Declaración de Brecha Salarial Verificada’, impulsada por AENOR dentro de su Plataforma de Confianza Impulsar la Igualdad, se basa en un modelo econométrico objetivo, transparente y neutro, desarrollado por OMD Human Resources Consulting. Este modelo permite analizar de forma rigurosa la práctica retributiva de las organizaciones, identificar posibles brechas salariales en puestos de igual valor y determinar las causas que las originan, reforzando la calidad del diagnóstico y la toma de decisiones en materia de igualdad.