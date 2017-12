A. M | El Barça se meterá en un buen lío si prospera la denuncia del Atlético de Madrid ante la FIFA por el caso Griezmann. Según adelanta Cadena Cope, el club culé sería sancionado durante las dos próximas ventanas del mercado de fichajes sin poder inscribir nuevos futbolistas.

"Se sancionará a toda persona sujeta a los Estatutos de la FIFA que actúe de cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador y un club con la finalidad de realizar una transferencia"

El Barça, en problemas: no ficharía hasta 2019

“Se sancionará a toda persona sujeta a los Estatutos de la FIFA que actúe de cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador y un club con la finalidad de realizar una transferencia“, reza el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia del Jugador sobre tal situación. Por tanto, tal y como adelanta la misma fuente, la entidad presidida por Josep Maria Bartomeu tendría prohibido incorporar jugadores hasta 2019.

“Griezmann vendría aquí a aportar y a sumar en beneficio del equipo en la posición que le pida el entrenador”

Luis Suárez ya especula con la llegada del francés 🇫🇷⚽️🔝😲👇

(vía @ElGolazoDeGol )pic.twitter.com/iEqfOwVICm — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 19 de diciembre de 2017

Guillermo Amor reconoce contactos con el entorno de Griezmann

“Puede ser que haya pasado alguna cosa. Si lo dice el periódico es posible, puede ser, no lo sé, puede haber buena sintonía, una relación, conversaciones… Eso es inevitable y podemos estar hablando con otros muchos. Es el trabajo de club que se suele hacer”, reconoció Guillermo Amor, director de relaciones institucionales blaugrana tras el Barcelona-Deportivo al ser preguntado por el interés en el delantero galo. Estas declaraciones, como no podía ser de otra forma, no han sentado nada bien en un Atleti donde tienen claro que defenderán su honor hasta las últimas consecuencias. Cabe recordar que Griezmann tiene contrato con los rojiblancos hasta 2022, por lo que no puede negociar con ningún equipo sin permiso de su club por escrito.