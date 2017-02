El despido de Ranieri del Leicester indigna al fútbol

CARLOS GARAYOA | El despido de Ranieri ha sido un jarro de agua fría para el fútbol. El Leicester ha echado al entrenador que le llevó a la gloria hace tan solo nueve meses. La hazaña del técnico italiano era algo que el modesto club inglés ni siquiera tenía permitido soñar.

El Leicester pasó de salvarse milagrosamente la temporada anterior a ganar la Premier. Los poderosos de Londres y Manchester hincaron la rodilla ante un modesto club obrero. Los Zorros, que dos temporadas antes venían de pasar diez años en segunda división, se convirtieron en el segundo equipo de muchos seguidores en todo el mundo.

Ranieri nos hizo volver a creer a todos en la magia. El trabajo, el esfuerzo y la fe pueden hacer que los sueños se cumplan. Hoy se impone la cruda realidad.

Poco o nada queda del equipo que sorprendió al mundo. Hoy el Leicester marcha decimoséptimo en la clasificación y coquetea con el descenso. Lo que algunos olvidan es que esa es la posición natural de un equipo que no puede competir en presupuesto con los grandes transatlánticos.

La pregunta es inevitable: ¿Cuánto crédito debe tener el entrenador que ha conseguido la Premier por primera vez para un club desde hace 133 años? Para la directiva del club está claro. En el fútbol no se puede vivir del pasado. La búsqueda del ‘nuevo impulso’ se impone a la obligación moral de mantener en el cargo de forma vitalicia a la persona que alcanzó la gloria y les sacó del anonimato. El Leicester ha mordido la mano que le dio de comer.

Llama la atención que la destitución de Ranieri se haya producido en mitad de la eliminatoria de octavos de Champions, en la que el Leicester ha salido con vida del Sánchez Pizjuán. Parece que el objetivo de seguir en la Premier ha pesado más que la ilusión de hacer algo importante en Europa.

Como posibles sustitutos del italiano se barajan nombres como el de Roberto Mancini o Guus Hiddink.

El fútbol moderno se ha vuelto loco, el romanticismo ha sido devorado por el negocio. Lo dice uno de los mejores entrenadores del planeta. José Mourinho ha salido en defensa de su amigo y contrincante Claudio Ranieri con este mensaje:

Gary Lineker, ex del Leicester, también mostraba su indignación al conocerse la noticia:

After all that Claudio Ranieri has done for Leicester City, to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 23 de febrero de 2017