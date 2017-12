JUANMA PÉREZ-NOYA | Se oyen muchos nombres pero casi ninguno vale para fichar por el Real Madrid. En Concha Espina han comenzado el casting para elegir defensa y ariete. Tanto Kepa como el resto de porteros que suenan tienen pocas posibilidades de vestir ya de blanco. Otra cosa será en verano pero, ahora mismo, Zidane seguirá confiando en Keylor Navas. Sin embargo, la zaga y la delantera le ofrecen muchas más dudas. Se buscan dos cracks a precio razonable y que, además, puedan jugar en Champions.

Zidane no confía en Vallejo y el Madrid busca central

Dejarle fuera de la convocatoria del Mundial de Clubes ha sido la muestra más evidente. El cuerpo técnico cree que Vallejo aún está verde para sustituir a Sergio Ramos o Varane. El sevillano, de hecho, arrastra la fractura de los huesos propios de la nariz, y no es descartable que, si sufre otro golpe, tenga que estar de baja mucho tiempo. En tal caso, Zidane prefiere otras opciones a Jesús.

30 años, con exceso de confianza, salario alto y 30 millones (como mínimo) de traspaso. El tiempo de David Luiz ya pasó. Demos confianza a Vallejo, por favor. pic.twitter.com/bO0cOh1ja5 — Juanma Pérez-Noya (@juanmapereznoya) 29 de noviembre de 2017 PUBLICIDAD



Para esta posición se manejan dos nombres: David Luiz y Bonucci. El brasileño es el favorito gracias a su experiencia y calidad. En el Madrid saben que tiene problemas con Antonio Conte, por lo que no sería complicado sacarle del Chelsea por unos 35 millones de euros. En su contra juegan sus problemas en la rodilla y que no puede ser alineado en Liga de Campeones, al haber tenido ya minutos esta temporada con los ‘blues’.

Quien sí podría jugar Champions sería Bonucci. El Milan vive momentos convulsos a raíz de sus problemas económicos y deportivos y su salida aliviaría las arcas ‘rossoneri‘. El proyecto lombardo no termina de arrancar y Leo estaría encantado de aterrizar en el Bernabéu. Además, los pesos pesados del vestuario del Real Madrid apoyan este fichaje. “Si está en el mercado, hay que ir a por él“, afirman. La mala noticia, en este caso, es su elevado precio. La Juventus recibió 42 kilos por él y en Milanello no le dejarían salir por menos.

Werner, Icardi, Aubameyang y Alexis Sánchez, los elegidos para la delantera

Mauro Icardi es el ‘capocannoniere‘ de la Serie A. Todo lo que toca, lo convierte en gol. Justo lo que necesita el Real Madrid. Además, tal y como explicamos en exclusiva en Punto Pelota, su sueño es jugar en el Real Madrid para enfrentarse a Messi. 16 tantos en 15 partidos en lo que va de liga es su mejor aval esta temporada. No habría problemas en que disputase Copa de Europa y, con 24 años, sería una operación para más de un lustro. Por contra, el Inter no daría ninguna facilidad, por lo que no saldría por menos de su cláusula: 110 millones.

Eyaculo pensando que este JU-GA-DO-RA-ZO puede vestir de blanco pic.twitter.com/CtmDINQ5iX — Luis Amaranto Perea (@Luis_Amaranto_P) 29 de noviembre de 2017



Aún más joven es Timo Werner. Con sólo 21 años, suma 11 dianas en 18 encuentros esta campaña. “Por supuesto que me alegra leer que el Madrid se fija en mí. Mentiría si dijera que no me interesa…”, reconoce. Su perfil es perfecto para un fichaje de invierno, pero el Leipzig se niega a dejarle salir. “No se irá ni en invierno ni en verano. Werner se quedará y ya negociamos con su representante. Los rumores sobre su marcha no los tomamos en serio”, ha explicado Ralf Rangnick, director deportivo del club alemán.

Aubameyang representa un viejo deseo. Tanto por la parte del gabonés, como por la del club. Sin embargo, el interés no ha terminado de cuajar y ya parecía agua pasada. Ahora, por contra, Pierre-Emerick está muy distanciado de Peter Bosz. Su entrenador le ha castigado por indisciplina varias veces y no sería tan caro como Icardi. Lleva 17 goles en 22 partidos esta temporada y, aunque Zidane no podría recurrir a él en Liga de Campeones, es una de las mejores opciones.

Por último, Alexis Sánchez se postula como el candidato perfecto. Acaba contrato en 2018, por lo que el Arsenal debe venderle en invierno. Por 30 millones, Wenger le dejará salir. Aterrizaría en Madrid con 29 años y, sin ser delantero puro, asegura un gol cada 170 minutos.

Kepa, favorito para la portería, pero en junio

En cuanto a la meta, las urgencias son menores. El Madrid no confía en Casilla como suplente de garantías, pero Zizou tiene fe ciega en Navas. A no ser que el tico sufra una grave lesión, aguantarán con él hasta final de temporada. Entonces, Kepa Arrizabalaga posee todas las papeletas para cambiar Lezama por Valdebebas. Kiko se irá y Keylor competirá con el vasco por ocupar la portería del Santiago Bernabéu.