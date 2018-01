ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Andrés Iniesta tiene competencia y de la seria. El fichaje de Coutinho se puede interpretar como una apuesta por darle el relevo a uno de los mejores jugadores de la historia del Barcelona y del fútbol español. El brasileño es un futbolista que, por su talento y precio, va a jugar y mucho en el equipo de Valverde. Veremos si el entrenador le da un rol más importante que al manchego.

PUBLICIDAD

Iniesta se ha referido a la llegada de Coutinho en el programa El Transistor de Onda Cero con estas palabras: “No sé que es lo que realmente ha salido, pero yo soy un jugador de club y siempre lo he dicho. En este club tienen que estar los mejores. Coutinho es uno de los mejores. Joven y con un talento innato. El Barcelona es un club en el que podrá seguir creciendo. Más allá de que venga un nuevo jugador, nunca habrá uno que me pueda jubilar o echar de aquí. A los 33 años no es esa la cuestión. Coutinho viene a sumar“.

Iniesta no se moja sobre el precio que ha costado Coutinho

Iniesta acaba de renovar de por vida. Llega Coutinho, por el que se ha pagado 160 millones de euros, y abre el debate de si es un gasto excesivo. El capitán del Barça no entra en detalles sobre la cantidad de dinero gastado por Bartomeu: “Me quedo con que es uno de los mejores jugadores que hay en su posición. Tiene un perfil de lo que gusta aquí. Es un jugador rápido, hábil, que combina muy bien, utiliza muy bien las dos piernas, crea y hace goles. Va a encontrar un entorno muy bueno para crecer. Otra cosa es el precio del mercado. Lo marca lo que vale un jugador o no. Más allá de las cantidades de locura, lo que nos tiene que dejar felices es que es nuestro”.