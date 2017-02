JUANMA PÉREZ-NOYA | James Rodríguez llegó al Real Madrid como el máximo goleador del Mundial y convertido en un ídolo de masas. Sin embargo, tras una primera temporada espectacular, se ha convertido en un jugador secundario, protagonista además de diferentes salidas de tono.

James fue el ídolo del Bernabéu su primer año en el Real Madrid

El colombiano era un fijo para Ancelotti. En apenas una campaña, y a base de goles y asistencias, logró que el Bernabéu no echase de menos a Di María.

Además, y a pesar de estar dos meses de baja por diferentes lesiones, James logró diecisiete goles (tercer máximo anotador), diecinueve pases de gol (segundo máximo asistente) y participó en cuarenta y cinco partidos (el octavo que más participó). En total, participó directamente en el 22% de los goles del Real Madrid (sólo Cristiano fue más decisivo).

Con Rafa Benítez empezaron los problemas para James

Sin embargo, la contratación de Benítez fue el comienzo de su declive. Rafa no contaba apenas con él y se justificaba diciendo que James no estaba bien físicamente. El cafetero le contestó tras anotar un golazo con Colombia: “He esprintado 45 metros; para que digan que no estoy bien…”, afirmó, desafiante.

2016 comenzó con la destitución de Benítez y la llegada de Zidane, pero tampoco fue su año. El colombiano estrenó enero con la policía persiguiéndole hasta Valdebebas por ir a 200 km/h por la M40. Después, en febrero, Zizou le sentenció por su mal partido en el derbi y, desde entonces, pasó a tener muy pocos minutos.

James ya sólo era indiscutible con su selección y, una vez más, rajó en su país. “Yo aquí juego hasta cojo porque aquí soy feliz”, aseguró en la Copa América; lo que muchos interpretaron como falta de compromiso con el Real Madrid.

Abrazo entre Zidane y James tras la crisis del Mundial de Clubes

En Concha Espina comenzaron a cansarse de sus salidas de tono pero volvieron a confiar en su inmenso talento y decidieron no venderle en verano. Sin embargo, después de ser suplente en una nueva final, James lanzó un órdago en el Mundial de Japón.

Técnico y jugador sellaron con un abrazo una paz que, de momento, se mantiene. James tiene hasta verano para seguir trabajando y, sumando el sacrificio a su inmenso talento, demostrar que tiene hueco en el Real Madrid.