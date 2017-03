MIGUEL NAVARRO| El Real Madrid ya ha comenzado a honrar el recuerdo del mítico Juan Gómez ‘Juanito’. El mítico ‘7’del club blanco ha sido venerado en el cementerio de Fuengirola por ex compañeros y amigos. En el 25 aniversario de su fallecimiento, leyendas como Butragueño o Michel, actual entrenador del Málaga, no han querido perderse el recuerdo al gran mito del Bernabéu.

El XXVI Memorial Juan Gómez Juanito vivió dos nuevos actos en Fuengirola. El primero se celebró en el Parque Cementerio San Cayetano una ofrenda floral. Asistieron, entre otras personalidades, Ana María Mula, alcaldesa de la localidad malagueña; Pedro Cuevas, concejal de Deportes, y veteranos del Real Madrid como Butragueño, Míchel, Salguero, Pineda y Juan José.

Tras la ofrenda floral tuvo lugar una mesa redonda en la que se recordó la figura del mítico exfutbolista blanco. La sede de la Peña Madridista de Fuengirola fue el escenario del coloquio, en el que intervinieron varios excompañeros de equipo de Juanito.

Butragueño: “Fue un genio que está en nuestro corazón”

El actual director de Relaciones Institucionales del Real Madrid recordó la impronta que, todavía hoy, le causa la figura de Juanito. “En aquella época los partidos no se televisaban y siempre le preguntaba a mi padre: ‘¿Cómo ha quedado el Madrid? ¿cómo jugó Juanito?’

Además se deshizo en elogios sobre su mentalidad ganadora y el carácter genial de Juan: “Tenía una mentalidad ganadora. Fue un genio que está en nuestro corazón, estamos aquí para recordarle. Se siguió sintiendo del Real Madrid siempre y nosotros estamos aquí para honrarle”.

Michel: “Todo lo hacia con pasión, hasta equivocarse”

El entrenador del Málaga también compartió vestuario con Juanito, del que destacó que “todo lo hacía con pasión, hasta equivocarse. No le importaba lo que venía detrás porque siempre quería ser protagonista pero era integrador en el vestuario y estaba pendiente de los compañeros. No hay mucha gente a la que se la recuerde así después de 25 años. Qué diría si me viera ahora de entrenador del Málaga… Seguro que se pondría conmigo detrás del banquillo”.