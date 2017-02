ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Isco tensa la negociación de su renovación con el Real Madrid hasta el punto de que el nombre del Barcelona se ha metido por medio como posible destino del malagueño. ¿Estaría bien que el jugador desactivara estas informaciones? ¿Debería tomar la palabra en un momento en el que su equipo se juega la Liga? ¿Son rumores interesados para hacer daño al club blanco? Son noticias que distraen y perjudican. También enredan las conversaciones.

Una negociación demasiado larga

Las dos partes prolongan los tiempos de la renovación y queda lo más difícil. El asunto económico pasa por mejorar el sueldo (hoy cobra 2,8 millones de euros). ¿Cuánto quiere y pide Isco? Fuera le ofrecen más si queda libre. Lo que pide el jugador, en términos deportivos, no se lo puede dar el Madrid. Quiere más minutos, entrar en el once con más regularidad, sentirse importante y estar en los partidos claves. En esto no puede competir el Real Madrid, que teme que hay otros clubes que le han podido asegurar las dos peticiones: un buen sueldo y la titularidad.

Florentino Pérez aguanta el pulso de la negociación y tiene en cuenta la opinión de Zidane. El entrenador está incómodo con esta situación porque le altera el ‘gallinero’ en el tramo decisivo de la temporada. Cuando Zidane repite que quiere a todos los jugadores enchufados no se refiere solo a que estén concentrados en el campo, sino también a que aparquen sus asuntos particulares hasta julio.

Zidane necesita que acabe ya el ‘Caso Isco’

Zidane necesita que el ‘caso Isco’ no perturbe. Lo mejor para la tranquilidad del entrenador sería darle, cuanto antes, un empujón a una renovación que empieza a ser tema de conversación habitual entre la plantilla. Isco no se va a ir al Barcelona al final de esta temporada. No se lo va a permitir el Madrid en ningún caso, entre otras cosas porque acaba en junio de 2018. Pero el morbo alimenta los rumores y produce que Florentino y Zidane estén mosqueados.